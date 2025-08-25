Στην Ελλάδα κυκλοφορούν τέσσερα μοντέλα της KGM. Το Tivoli, το Korando, το Torres και το Musso. Η αυτοκινητοβιομηχανία της KGM που έχει έδρα τη Νότιο Κορέα, δεν είναι γνωστή στην Ελλάδα αφού η εισαγωγή των αυτοκινήτων δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο. Όμως στην Κορέα η KGM έχει 70 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή οχημάτων.

Σας έχουμε ήδη παρουσιάσει το στιλάτο και αρκετά οικονομικό compact SUV Tivoli, στη δικίνητη έκδοση με τον 1.500άρη κινητήρα των 163 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο. Το νέο Tivoli είναι ένα μοντέλο που αν το δεις στο δρόμο, θα σε κάνει να το κοιτάξεις και δεύτερη φορά, καθώς σχεδιαστικά δεν ακολουθεί την πεπατημένη.

Το μπροστινό μέρος έχει μία επιβλητική γρίλια με όμορφης σχεδίασης φωτιστικά LED σώματα, αλλά και τρείς κάθετες χρωματικές ενθέσεις που σου τραβούν το μάτι. Θα λέγαμε πως η μπροστινό όψη είναι αρκετά επιθετική. Από το πλάι, ξεχωρίζουν οι φουσκωμένοι ώμοι, ενώ στο πίσω μέρος highlight είναι τα κάθετα φώτα που εξέχουν αλλά και η ονομασία του μοντέλου ολογράφως.

Για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της γκάμας, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ ξεκίνησε άκρως δελεαστικές προσφορές, για έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα.

Τα μοντέλα που άλλαξαν οι τιμές:

Tivoli 1.5lt 135PS από 19.990 ευρώ, τώρα από 18.000 ευρώ

Tivoli 1.5lt 163PS από 21.990 ευρώ, τώρα από 18.400 ευρώ

Korando 1.5lt 163PS από 26.990 ευρώ, τώρα από 22.900 ευρώ

Torres 1.5lt 163PS από 35.390 ευρώ, τώρα από 31.200 ευρώ

Torres HEV 150PS από 34.690 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ

Torres EVX 73,4kWh 207PS από 39.190 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ (με τα κίνητρα του “Κινούμαι Ηλεκτρικά”)

Για το μοναδικό διπλοκάμπινο pickup της ελληνικής αγοράς με τιμή κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ:

Musso Diesel 2.2lt 202PS από 35.490 ευρώ, τώρα από 29.990 ευρώ

Musso Grand Diesel 2.2lt 202PS από 38.490 ευρώ, τώρα από 34.990 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.kgm.com.gr/el/dealers