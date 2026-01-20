Μπορεί να μη βλέπετε πολλά αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους με σήμα το KGM ωστόσο οι πωλήσεις πολύ έχουν γίνει δεν περνούν απαρατήρητες. Ένα από τα πιο σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της KGM είναι η διαθεσιμότητα τετρακίνητων εκδόσεων στα μοντέλα Tivoli, Korando και Musso Grand, όχι μόνο σε προσιτά επίπεδα τιμών, αλλά και με πλούσιο εξοπλισμό και αξιοπιστία.

Κατά την άποψή μας το καλύτερο μοντέλο της κορεάτικης φίρμας είναι το Torres. Τόσο ποιοτικά όσο και οδηγικά. Όμως σήμερα δεν θα αναφερθούμε στο συγκεκριμένο μοντέλο γιατί δεν διαθέτει κίνηση στους τέσσερις τροχούς.

Θα αναφερθούμε στα τετρακίνητα μοντέλα πού όλο και περισσότερους fan έχουν. Η τετρακίνηση στα μοντέλα της KGM μεταφράζεται σε ουσιαστικό πλεονέκτημα για τον οδηγό, ενισχύοντας την ασφάλεια και τον έλεγχο, αλλά και καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες, τόσο από την καθημερινή μετακίνηση έως τις αυξημένες απαιτήσεις φόρτωσης και πρόσφυσης.

Η ιστορία της KGM ξεκίνησε το 1954. Μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια εμπειρίας εδραίωσε μια ισχυρή παρουσία στις κατηγορίες των SUV και των pick-up, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, αξιοπιστία, και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών. Με καταγωγή από τη Νότια Κορέα, η μάρκα διαθέτει μια γκάμα μοντέλων που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Είναι από αυτοκίνητα πόλης και compact SUV έως σκληροτράχηλα pick-up υψηλών απαιτήσεων.

Τivoli

Το KGM Tivoli 4×4 αναδεικνύει τη φιλοσοφία αυτή, προσφέροντας τη δυνατότητα τετρακίνησης σε ένα compact B-SUV. Με τιμή που ξεκινάει μόλις από 20.400€, συνδυάζει δυναμικό στυλ με πρακτικότητα, ευέλικτες διαστάσεις για εύκολη μετακίνηση στην πόλη, άνετο εσωτερικό, προηγμένες τεχνολογίες και εξαιρετική σχέση τιμής εξοπλισμού, κάνοντας κάθε διαδρομή ασφαλής και απολαυστική.

Korando

Στο KGM Korando 4×4, η πρόταση επεκτείνεται στην κατηγορία των C SUV, με έμφαση στους χώρους, την άνεση και τον κορυφαίο εξοπλισμό. Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και η εντυπωσιακή ευελιξία του, διαμορφώνουν έναν ιδανικό συνδυασμό πρακτικότητας και άνεσης. Η τετρακίνηση προσθέτει επιπλέον σιγουριά και σταθερότητα σε κάθε διαδρομή, καθιστώντας το Korando ένα SUV που συνδυάζει δυναμισμό, άνεση και ασφάλεια.

Musso

Στην κατηγορία των pick-up, το KGM Musso Grand 4×4 ξεχωρίζει για τη στιβαρή του κατασκευή και τον ισχυρό του κινητήρα, προσφέροντας σιγουριά και δυναμικές επιδόσεις ακόμα και υπό φορτίο. Με το σύστημα τετρακίνησης Part-4WD επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει πότε να ενεργοποιήσει το σύστημα, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες εντός ή εκτός δρόμου. Έτσι, η ασφάλεια και αποδοτικότητα είναι ανώτερες σε σχέση με ένα σύστημα τετρακίνησης συνεχούς λειτουργίας. Παράλληλα, η σχεδίαση και η σχέση ποιότητας τιμής αναδεικνύουν το Musso Grand σε μια ολοκληρωμένη επιλογή για επαγγελματίες και οδηγούς που αναζητούν ένα στιβαρό και αξιόπιστο pick-up.

Η τετρακίνηση σε προσιτή τιμή, μαζί με την αξιοπιστία της KGM, τον πλούσιο εξοπλισμό και την κορυφαία τεχνολογία, τοποθετούν τη μάρκα σε μια ξεχωριστή θέση στην αγορά. Όσοι σκέφτεστε να αγοράσετε ένα από τα παραπάνω αυτοκίνητα και για να έχετε την προσωπική σας άποψη το καλύτερο είναι να ζητήσετε να κάνετε από το επίσημο δίκτυο της μάρκας, ένα test drive. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM και στο: https://www.kgm.com.gr/el/dealers