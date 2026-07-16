Η KGM ανακοίνωσε ότι το Tivoli είναι πλέον διαθέσιμο από 16.990 ευρώ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον value for money χαρακτήρα του. Το μοντέλο συνδυάζει μοντέρνα σχεδίαση, πρακτικότητα και πλούσιο εξοπλισμό, αποτελώντας μία ολοκληρωμένη πρόταση στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των B-SUV.

Το Tivoli διατίθεται τόσο σε δικίνητες όσο και σε τετρακίνητες εκδόσεις, ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 6τάχυτο χειροκίνητο ή 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Παράλληλα, τα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης Normal, Sport και Winter επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει τη λειτουργία του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες.

Δείτε εδώ τη δοκιμή του KGM Tivoli 1.5 GDI Turbo 163 PS

Σχεδιαστικά, το KGM Tivoli ξεχωρίζει για τη δυναμική SUV εμφάνισή του, με LED φωτιστικά σώματα και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ενώ στο εσωτερικό η εικόνα είναι σύγχρονη, χάρη στον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής 9 ιντσών. Δεν λείπει φυσικά η συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto.

Ένα ακόμη δυνατό σημείο του μοντέλου είναι η πρακτικότητα, καθώς ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται από 423 έως 1.115 λίτρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση των πίσω καθισμάτων, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές ανάγκες όσο και τις οικογενειακές αποδράσεις.

Με τη νέα τιμή εκκίνησης των 16.990 ευρώ, το KGM Tivoli ενισχύει τη θέση του στην κατηγορία των B-SUV, αποτελώντας μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο SUV με πλούσιο εξοπλισμό και έμφαση στην αξία αγοράς.