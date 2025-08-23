Του Περικλή Χαλάτση

Οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίας φαίνεται ότι έχουν δύο χάρτες με τις χώρες της Ευρώπης. Στον ένα χάρτη σίγουρα υπάρχει η Ελλάδα αφού κάνουν τρελές πωλήσεις στη χώρα μας.

Στον άλλο χάρτη μάλλον η Ελλάδα δεν υπάρχει. Γιατί καμιά αυτοκινητοβιομηχανία, ακόμη και αυτές που κάνουν αμάν για να έχουν ένα εργοστάσιο στην Ευρώπη, δεν μας προτιμούν.

Τόσοι πρωθυπουργοί και ακόμη περισσότεροι υπουργοί, πέρασαν την τελευταία δεκαετία. Τόσα ταξίδια έκαναν στην Ασία και τόσους κυβερνήτες συνάντησαν.

Δεν είναι περίεργο που καμιά αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει έρθει στη χώρας μας ούτε καν για να συζητήσει το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας.

Είναι κρίμα. Αλλά ποιος να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες.

Οι Κορεάτες της KIA να είστε σίγουροι όταν πήγαν στην Σλοβακία ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Φθηνότερα εργατικά και το βασικότερο η λέξη απεργία η στάση εργασίας δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο τους.

Εκεί έκαναν μια συμφωνία, υπέγραψαν για μια δεκαετία, όρισαν τις απαιτήσεις τους και πλέον έχουν αυτοκίνητα που παράγονται στην Ευρώπη. Γλυτώνουν και τα μεταφορικά με τα πλοία.

Το θέμα αυτό «πονάει». Γιατί όχι στην Ελλάδα. Θα σας το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Θα περιμένουμε και την ΔΕΘ.

Στο θέμα μας τώρα.

Το σημαντικό για την ΚΙΑ είναι ότι στο εκσυγχρονισμένο εργοστάσιο στο Zilina της Σλοβακίας θα κατασκευάζουν το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο, το Kia EV4. Σχεδιάζεται από Ευρωπαίους, κατασκευάζεται στην Ευρώπη και προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά.

Στο ίδιο εργοστάσιο στο Zilina, κατασκευάζονται ήδη άλλα μοντέλα της εταιρείας, όπως το Xceed και το Sportage, με τις υβριδικές και Plug-in hybrid εκδόσεις τους, να αποτελούν το 25% της δυναμικότητάς του.

Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποια δική μας αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλά ούτε η Σλοβακία έχει. Ωστόσο η Σλοβακία αναπτύσσεται πυρετωδώς. Και το βασικότερο μειώνει την ανεργία της. Εμείς τι κάνουμε; Ακούμε μόνο την Κεραμέως να λέει το δικό της ποίημα και να νομίζει ότι δεν υπάρχει ανεργία.

Να ενημερώσουμε την κυρία υπουργό ότι η παραγωγή του ευρωπαϊκού Kia EV4 ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου.

Να ενημερώσουμε ακόμη ότι στην Σλοβακία, μόνο για το EV4 οι Κορεάτες επένδυσαν περισσότερα από 100 εκ. ευρώ για να εξελίξουν τις γραμμές παραγωγής.

Εκεί κατασκευάζονται και οι μπαταρίες.

Να ενημερώσουμε την κυρία Κεραμέως -επειδή είναι υπουργός εργασίας- ότι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο το οποίο λειτουργεί από το 2004, εργάζονται αυτή τη στιγμή πάνω από 3.700 εργαζόμενοι και 600… ρομπότ, με την ετήσια δυναμικότητά του να φτάνει τα 350.000 οχήματα και τους 540.000 κινητήρες.

Οι Κορεάτες από αυτή τη μικρή χώρα της Ευρώπης έχουν βγάλει από τις γραμμές παραγωγής, περισσότερα από 5 εκ. οχήματα και τα έχουν προωθήσει σε… 83 χώρες παγκοσμίως.

Το Kia EV4 δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ όπου έγιναν περισσότερα από 10.000 χλμ δοκιμών. Και για να κλείσουμε το Kia EV4 εξοπλίζεται με δύο διαφορετικές μπαταρίες 58 και 81 kWh χωρητικότητας και βασίζεται στην πλατφόρμα e-GMP του Ομίλου Hyundai.