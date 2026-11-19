Αξιολογημένο με τα αυστηρά πρωτόκολλα του 2026, το ολοκαίνουργιο Kia Seltos απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία των πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης ασφάλειας Euro NCAP. Τα μέλη του Euro NCAP διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο διαθέτει εξαιρετική προστασία στις πλευρικές προσκρούσεις και έχει πλήρη στάνταρ εξοπλισμό αποφυγής συγκρούσεων. Το Seltos συγκέντρωσε ακόμη το απόλυτο της βαθμολογίας για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των επιβατών.

Η διάκριση αφορά όλες τις εκδόσεις του Seltos με το βασικό εξοπλισμό, καλύπτοντας τόσο τις εκδόσεις βενζίνης όσο και τις υβριδικές, με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς. Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, όπως αυτό αξιολογείται ανεξάρτητα, σε μία από τις πλέον ανταγωνιστικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε τέσσερις επιμέρους τομείς, εξετάζοντας πόσο αποτελεσματικά ένα όχημα υποστηρίζει τον οδηγό, αποτρέπει τις συγκρούσεις, προστατεύει τους επιβάτες και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου σε περίπτωση ατυχήματος και διευκολύνει τη διαδικασία διάσωσης μετά από αυτό.

Το Kia Seltos, που είναι ένα ευέλικτο SUV για την κατηγορία C της ευρωπαϊκής αγοράς, συγκέντρωσε 84% στην Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection), 90% στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety), 71% στην Αποφυγή Συγκρούσεων (Crash Avoidance) και 67% στην Ασφαλή Οδήγηση (Safe Driving). Το Euro NCAP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Seltos «αξίζει απόλυτα» τη βαθμολογία των πέντε αστέρων, επιδεικνύοντας υψηλές επιδόσεις και στους τέσσερις τομείς, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην Προστασία σε Σύγκρουση και στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση.

Προστασία σε σύγκρουση (Crash Protection)

Η συγκεκριμένη κατηγορία αξιολογεί την προστασία των ενήλικων και των παιδιών που επιβαίνουν στο όχημα, καθώς και των πεζών και των ποδηλατών.

Βασισμένο στην πλατφόρμα K3 της Kia, το Seltos διαθέτει αμάξωμα που αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό χάλυβα υπερυψηλής αντοχής και χάλυβα θερμής διαμόρφωσης, ενισχύοντας τη στρεπτική ακαμψία και την προστασία των επιβατών.

Στις δοκιμές του Euro NCAP, το μοντέλο παρουσίασε υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος κατά τη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης με κινητό εμπόδιο. Παράλληλα, ο κεντρικός αερόσακος, ο οποίος αποτρέπει την πρόσκρουση των επιβατών μεταξύ τους σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης, λειτούργησε αποτελεσματικά, παρέχοντας καλή προστασία στα κεφάλια και των δύο εμπρός επιβατών.

Στη μετωπική δοκιμή πρόσκρουσης πλήρους επιφάνειας, η προστασία ήταν καλή ή επαρκής σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος και των τριών επιβατών.

Αποφυγή συγκρούσεων (Crash Avoidance)

Στον τομέα της αποφυγής συγκρούσεων, το Euro NCAP επισήμανε ότι το Seltos εξοπλίζεται με όλες τις τελευταίες τεχνολογίες αποτροπής ατυχημάτων, επιτυγχάνοντας συνολικά υψηλές επιδόσεις.

Το σύστημα Υποβοήθησης Αποφυγής Σύγκρουσης εμπρός 2 (Forward Collision-Avoidance Assist 2 – FCA 2) χρησιμοποιεί την εμπρόσθια κάμερα και το ραντάρ για τον εντοπισμό οχημάτων, πεζών και ποδηλατών μπροστά από το αυτοκίνητο. Προειδοποιεί τον οδηγό και ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα, συμβάλλοντας στην αποφυγή ή στον περιορισμό των συνεπειών μιας σύγκρουσης.

Το σύστημα Υποστήριξης Διατήρησης Λωρίδας (Lane Support System) απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία στον τομέα της αλληλεπίδρασης με τον οδηγό, προσαρμόζοντας τις παρεμβάσεις του ανάλογα με το επίπεδο εγρήγορσής του.

Παράλληλα, το σύστημα Προειδοποίησης Ασφαλούς Εξόδου (Safe Exit Warning – SEW) συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων κατά το άνοιγμα των θυρών, προειδοποιώντας τους επιβάτες όταν πλησιάζει ποδηλάτης από πίσω.

Ασφαλής οδήγηση (Safe Driving)

Η κατηγορία της Ασφαλούς Οδήγησης αξιολογεί το πόσο αποτελεσματικά ένα όχημα διατηρεί τον οδηγό σε εγρήγορση και του παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη.

Το Euro NCAP διαπίστωσε ότι το Seltos αναγνωρίζει σωστά τις περιπτώσεις μη ορθής χρήσης των ζωνών ασφαλείας, καθώς και την παρουσία όλων των επιβατών στα πίσω καθίσματα, συγκεντρώνοντας τη μέγιστη βαθμολογία στον συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, το σύστημα παρακολούθησης του οδηγού εντοπίζει ενδείξεις κόπωσης, απόσπασης προσοχής και χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Η νεότερη γενιά του συστήματος Έξυπνης Υποβοήθησης Ορίου Ταχύτητας (Intelligent Speed Limit Assist – ISLA) αξιοποιεί δεδομένα από χάρτες και κάμερες, ώστε να προβλέπει τις αλλαγές στα όρια ταχύτητας και να προσαρμόζει προληπτικά την ταχύτητα του οχήματος.

Το σύστημα αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις δοκιμές. Σε διαδρομή περίπου 2.000 χιλιομέτρων στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, αναγνώρισε σωστά το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο 87% των περιπτώσεων, καλύπτοντας το 94% της συνολικής απόστασης.

Το Euro NCAP ξεχώρισε επίσης την «εξαιρετική αξιοποίηση των χειροκίνητων χειριστηρίων οδήγησης» του Seltos. Παράλληλα, στις μεγαλύτερες διαδρομές, το σύστημα Υποβοήθησης Οδήγησης σε Αυτοκινητόδρομο 2 (Highway Driving Assist 2 – HDA 2) συμβάλλει στη διατήρηση της επιλεγμένης ταχύτητας, της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα και της θέσης του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Ασφάλεια μετά τη σύγκρουση (Post-Crash Safety)

Στην κατηγορία της Ασφάλειας μετά τη Σύγκρουση, το Seltos απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία για τα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν την ταχεία και ασφαλή απεγκλώβιση των επιβατών από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μετά από μια σύγκρουση, το όχημα ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα, συμβάλλοντας στην αποτροπή δευτερογενών προσκρούσεων. Παράλληλα, το προηγμένο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall μεταδίδει στις αρμόδιες υπηρεσίες σημαντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τους επιβαίνοντες και δεδομένων σχετικά με τη σύγκρουση.

Για το νέο αυτοκίνητο θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε άλλο άρθρο.