Η Κίνα προχωρά σε μια ακόμη σημαντική αλλαγή στους κανόνες ασφάλειας οχημάτων που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τη σχεδίαση των επόμενων γενιών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με το Carnewschina, η χρήση λεγόμενων τιμονιών τύπου yoke, θα απαγορευτεί στην κινεζική αγορά από 1η Ιανουαρίου 2027.

Η ρύθμιση αυτή, που δημοσιεύτηκε από το Κινεζικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφοριακής Τεχνολογίας (MIIT), αντικαθιστά το προηγούμενο κανονιστικό πλαίσιο του 2011. Η βασική αλλαγή αφορά τις απαιτήσεις δοκιμών πρόσκρουσης για τον μηχανισμό διεύθυνσης, οι οποίες πλέον γίνονται πολύ πιο αυστηρές και εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι η απαίτηση για δοκιμές σύγκρουσης σε 10 σημεία γύρω από τη στεφάνη του τιμονιού, συμπεριλαμβανομένων της μέσης του πιο αδύναμου σημείου και άλλων σημείων που δεν υπάρχουν στις ασύμμετρες yoke σχεδιάσεις – καθιστώντας τους νέους κανόνες αδύνατο να εκπληρωθούν από τα συγκεκριμένα τιμόνια.

Οι Κινέζοι ρυθμιστές επικαλούνται στοιχεία που δείχνουν ότι περίπου 46% των τραυματισμών οδηγών σε ατυχήματα προέρχονται από τον μηχανισμό διεύθυνσης, με το παραδοσιακό κυκλικό τιμόνι να προσφέρει μεγαλύτερη «ζώνη απορρόφησης» συγκρουσιακών δυνάμεων σε σχέση με τα κομμένα yoke τιμόνια. Σε περίπτωση σύγκρουσης, ένα συμβατικό τιμόνι παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια για να προστατεύσει τον οδηγό, ενώ η έλλειψη της πλήρους στεφάνης σε ένα yoke μπορεί να επιτρέψει στο σώμα του οδηγού να περάσει γύρω από το τιμόνι σε δευτερεύουσες συγκρούσεις – ένα σενάριο που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Πέραν της ανησυχίας για τις συγκρούσεις, οι ρυθμιστές εξέφρασαν αντιρρήσεις για την ασφάλεια της ανάπτυξης αερόσακων σε yoke τιμόνια, καθώς η ασυνήθιστη τους δομή μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητα θραύσματα σε στιγμές εκτόνωσης. Επιπλέον, υπάρχουν και πρακτικά επιχειρήματα: σε καθημερινή οδήγηση, οι οδηγοί πρέπει να εκτελούν πλήρεις περιστροφές σε στενούς χώρους, όπως σε παρκάρισμα ή περιφερειακές στροφές, όπου η έλλειψη πλήρους κύκλου στο τιμόνι καθιστά πιο δύσκολη τη σύνδεση του οδηγού με τους τροχούς.

Η τάση αυτή έρχεται σε συνέχεια και άλλων προσπαθειών της Κίνας να αυξήσει τα πρότυπα ασφάλειας στα αυτοκίνητα της εγχώριας αγοράς. Προηγουμένως, οι ρυθμιστικές αρχές είχαν ήδη αποφασίσει να καταργήσουν τις ηλεκτρικά αναδιπλούμενες ή «κρυφές» χειρολαβές θυρών για λόγους προστασίας των επιβατών σε ατυχήματα, καθώς είχαν συνδεθεί με δυσκολίες πρόσβασης μετά από σύγκρουση.

Η απαγόρευση των yoke τιμονιών δεν σημαίνει ότι οι κατασκευαστές δεν μπορούν να συνεχίσουν να εξελίσσουν την εμπειρία διεύθυνσης. Αντίθετα, πολλές μάρκες πειραματίζονται με τεχνολογίες steer-by-wire, που επιτρέπουν την ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ τιμονιού και τροχών χωρίς μηχανικό άξονα, προσφέροντας δυνατότητα νέων σχεδιαστικών προσεγγίσεων στο μέλλον. Ωστόσο, η Κίνα φαίνεται να θέτει ως προτεραιότητα την δοκιμασμένη ασφάλεια του παραδοσιακού κυκλικού τιμονιού, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, καθώς το νέο πρότυπο τίθεται σε ισχύ από την αρχή του 2027.