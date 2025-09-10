Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μια κινεζική εταιρεία, της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η κατασκευή ηλεκτρικών σκουπών, παρουσίασε το πρώτο της ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο. Και όχι, δεν σας γελάνε τα μάτια σας, όπως δείχνουν και οι εικόνες, το μοντέλο είναι σχεδόν ίδιο με τη Bugatti Chiron, απλά διαθέτει 4 πόρτες.

Οι εξωτερικές εικόνες, οι οποίες φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου ή τουλάχιστον εν μέρει με τεχνητή νοημοσύνη κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ιδρυτή της Dream Technology, Yu Hao.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το νέο τμήμα αυτοκινήτων της εταιρείας σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα φυσικό πρωτότυπο του αυτοκινήτου στην Έκθεση CES στο Λας Βέγκας τον επόμενο Ιανουάριο.

Πολλά εξωτερικά στοιχεία είναι σχεδόν ολόιδια με τη Chiron, αλλά στο εσωτερικό υπάρχει αισθητή διαφοροποίηση. Αντί λοιπόν για τη γνωστή κάθετη διάταξη της Chiron, το μοντέλο διαθέτει μία τεράστια οθόνη που πιάνει όλο το κέντρο του ταμπλό.

Τον περασμένο μήνα, η Dreame, η οποία ιδρύθηκε το 2017 και αυτοαποκαλείται η απάντηση της Κίνας στην Apple, επιβεβαίωσε τα σχέδιά της να εισέλθει στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας το 2027 με ένα ηλεκτρικό hypercar ικανό να ξεπεράσει την Bugatti και την Koenigsegg.

Η εταιρεία αναζητά αυτή τη στιγμή πιθανές τοποθεσίες παραγωγής για ένα νέο εργοστάσιο για την κατασκευή του ηλεκτρικού οχήματος στο Βερολίνο της Γερμανίας, το οποίο περιλαμβάνει μια τοποθεσία δίπλα στο Gigafactory της Tesla, αναφέρει το Car News China.

Και η κανονική Chiron

Εμείς βέβαια να θυμίσουμε πως η Chiron ήταν εξοπλισμένη με έναν W16 τετραπλά υπερτροφοτημένο κινητήρα που αποδίδει 1.500 ίππους.