Η ταχύτητα φόρτισης εξελίσσεται στο νέο μεγάλο πεδίο μάχης της ηλεκτροκίνησης και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα βλέπουμε εξελίξεις που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν αδιανόητες. Η αρχή έγινε από τη Geely, ακολούθησε η BYD και τώρα η CATL έρχεται να… ξαναγράψει τους κανόνες.

Πριν λίγες ημέρες, η Geely είχε εντυπωσιάσει παρουσιάζοντας τεχνολογία που επιτρέπει φόρτιση από το 10 στο 70% σε μόλις 4 λεπτά. Ένα νούμερο που μέχρι πρότινος βρισκόταν στη σφαίρα της θεωρίας και έδειχνε ξεκάθαρα την κατεύθυνση που θέλουν να δώσουν οι Κινέζοι κατασκευαστές.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και η BYD απάντησε ακόμα πιο δυναμικά. Η εταιρεία ανακοίνωσε την ανάπτυξη υπερ-ταχυφορτιστών ισχύος έως 1.500 kW, με στόχο την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την εγκατάσταση χιλιάδων τέτοιων σταθμών στην Ευρώπη.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι η μάχη κορυφώνεται ανάμεσα σε κατασκευαστές αυτοκινήτων, η CATL (ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών παγκοσμίως) έρχεται να αλλάξει ξανά τα δεδομένα με την τρίτη γενιά της μπαταρίας Shenxing LFP.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η νέα μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 80% σε μόλις 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, ενώ σε ακόμα πιο εντυπωσιακό επίπεδο, από το 10% στο 98% απαιτούνται μόλις 6 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για χρόνους που ουσιαστικά φέρνουν την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά από ποτέ στην εμπειρία ανεφοδιασμού ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Η τεχνολογία βασίζεται σε εξελιγμένη χημεία LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού), με σημαντικές βελτιώσεις στη θερμική διαχείριση και τη σταθερότητα, επιτρέποντας εξαιρετικά υψηλά ρεύματα φόρτισης χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια ή η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η CATL δεν είναι απλώς ένας ακόμα «παίκτης», αλλά ο βασικός προμηθευτής μπαταριών για δεκάδες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει πως τέτοιες τεχνολογίες έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να περάσουν γρήγορα στην παραγωγή και να τις δούμε σε μοντέλα μαζικής διάθεσης.

Ουσιαστικά, μέσα σε λίγες εβδομάδες, το «ταβάνι» της ταχυφόρτισης έχει μετακινηθεί εντυπωσιακά. Από τα 4 λεπτά της Geely, στους υπερφορτιστές των 1.500 kW της BYD και τώρα σε χρόνους κάτω των 4 λεπτών από την CATL, γίνεται σαφές ότι η επόμενη γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αλλάξει ριζικά την εμπειρία χρήσης. Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι αν μπορεί να επιτευχθεί τόσο γρήγορη φόρτιση καθώς αυτό έχει ήδη απαντηθεί. Το ζητούμενο είναι πότε αυτές οι τεχνολογίες θα περάσουν στην καθημερινότητα και πόσο γρήγορα θα αναπτυχθούν οι αντίστοιχες υποδομές.