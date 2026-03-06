Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να ανεβάζει ρυθμούς και να μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών μοντέλων. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο SAIC Z7, ένα ηλεκτρικό σεντάν (και shootong brake) που, όπως τονίζουν πολλοί στα social και όχι μόνο, θυμίζει έντονα τη σχεδίαση της Porsche Taycan.

Οι πρώτες εικόνες και τα teaser που έδωσε στη δημοσιότητα η κινεζική εταιρεία δείχνουν ένα σπορ τετράθυρο ηλεκτρικό κουπέ με δυναμικές αναλογίες, χαμηλή γραμμή οροφής και φωτιστικά σώματα που παραπέμπουν ξεκάθαρα στο γερμανικό μοντέλο.

Σχεδίαση που φέρνει… déjà vu

Με μια πρώτη ματιά, το Z7 θυμίζει αρκετά την Taycan, κυρίως στο εμπρός μέρος και στο προφίλ του αμαξώματος. Τα φωτιστικά σώματα, η χαμηλή «μύτη» και οι καμπύλες γραμμές δημιουργούν μια εικόνα που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «έμπνευση» από το διάσημο ηλεκτρικό μοντέλο της Porsche. Ωστόσο, η κινεζική εταιρεία έχει προσπαθήσει να προσθέσει και δικά της στοιχεία. Για παράδειγμα, τα φώτα ενσωματώνουν dot-matrix LED τεχνολογία, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει μια ενιαία φωτεινή μπάρα με την ονομασία “Star River”.

Το αμάξωμα εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 5 μέτρα μήκος, τοποθετώντας το μοντέλο στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών σεντάν. Παράλληλα διαθέτει μοντέρνες λεπτομέρειες όπως ημι-κρυφές χειρολαβές θυρών, frameless καθρέφτες και μονάδα LiDAR στην οροφή για προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Η τεχνολογία πίσω από το νέο ηλεκτρικό

Το νέο Z7 αποτελεί προϊόν συνεργασίας της SAIC με τη Huawei και θα βασίζεται στην πλατφόρμα Tuling, η οποία έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρικά μοντέλα με προηγμένες δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μοντέλο θα προσφέρεται τόσο με πισωκίνητη διάταξη όσο και με τετρακίνηση δύο ηλεκτροκινητήρων, ενώ οι μπαταρίες θα έχουν χωρητικότητα 80 ή 100 kWh. Παράλληλα, το αυτοκίνητο θα διαθέτει προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον στο εσωτερικό, με περιστρεφόμενη οθόνη infotainment και ένα πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας που αξιοποιεί το οικοσύστημα της Huawei.

Τιμή… στα 35.000 δολάρια

Ένα από τα μεγαλύτερα «όπλα» του Z7 αναμένεται να είναι η τιμή του. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το κινεζικό ηλεκτρικό θα κοστίζει περίπου 35.000 δολάρια στην Κίνα, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος ενός μοντέλου όπως η Taycan. Αυτό σημαίνει ότι η SAIC επιχειρεί να φέρει την αισθητική και την τεχνολογία ενός premium ηλεκτρικού μοντέλου σε πολύ πιο προσιτό επίπεδο τιμής, κάτι που ήδη έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ελκυστικό για τους αγοραστές στην κινεζική αγορά.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου SAIC Z7 αναμένεται μέσα στο 2026, με την εταιρεία να ετοιμάζει και μια έκδοση shooting brake (Z7T) για όσους θέλουν περισσότερη πρακτικότητα χωρίς να χάσουν τον σπορ χαρακτήρα.

Το σίγουρο είναι ότι το νέο μοντέλο έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία. Και αν τελικά καταφέρει να συνδυάσει επιδόσεις, τεχνολογία και χαμηλή τιμή, τότε ίσως αποτελέσει ακόμη έναν ισχυρό πονοκέφαλο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.