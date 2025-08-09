Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο YouTuber UpDrift, δημοσίευσε ένα βίντεο εννέα λεπτών αφιερωμένο στο απόλυτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Xiaomi, το SU7 Ultra των 1.527 ίππων. Όλο αυτό μας θυμίζει τις μέρες που ζούσε ο ασύγκριτος Ken Block και πραγματοποιούσε το Gymkhana. Παρόλα αυτά αξίζουν τα εύσημα και στο κινέζικο sedan που εξακολουθεί να προσφέρει μια καταπληκτική παράσταση.

Το σύντομο βίντεο καταφέρνει να χωρέσει σχεδόν όλα τα παραδοσιακά ακροβατικά σε λιγότερο από 10 λεπτά. Το SU7 Ultra εμφανίζεται να κάνει μερικά εντυπωσιακά donuts και drifts, να καίει λάστιχο, να «γλείφει» τοίχους και προστατευτικά κιγκλιδώματα και να συμμετέχει σε κάθε είδους επικίνδυνο ακροβατικό.

Η περιγραφή αναφέρει ότι ο οδηγός δεν ήταν άλλος από τον YeZhicheng, έναν έμπειρο κασκαντέρ. Χάρη στην μαεστρία του και σε κάποια δημιουργική βιντεοσκόπηση, το αποτέλεσμα φαίνεται ειλικρινά εφάμιλλο με το αρχικό Gymkhana – τουλάχιστον σε εμάς. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν περισσότερα επεισόδια στο πρόγραμμα, αλλά θα το περιμένουμε με ανυπομονησία.