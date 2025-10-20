Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Στις αρχές Σεπτεμβρίου η γερμανική φίρμα παρουσίασε το εντυπωσιακό Concept C, ως πρώτο δείγμα γραφής της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της. Ενώ το αυτοκίνητο είναι τεχνικά ένα concept, η Audi επιβεβαίωσε ότι είναι μια προεπισκόπηση ενός οχήματος παραγωγής, το οποίο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στο Böllinger Höfe και αναμένεται να φτάσει το 2027.

Φαίνεται πως η Audi μόνο ψέματα δεν έλεγε, μιας και ήδη έβγαλε πινακίδα κυκλοφορίας στο Concet C και το κυκλοφόρησε σε δημόσιους δρόμους. Μάλιστα, για να είναι νόμιμο και να αποκτήσει πινακίδα κυκλοφορίας, το κουπέ εξοπλίστηκε με φλας, υαλοκαθαριστήρες και κόρνα.

Τα περισσότερα πρωτότυπα δεν μπορούν να κινηθούν με τη δική τους ισχύ, και ακόμη και όταν μπορούν, πιθανότατα εφοδιάζονται με μικρούς αδύναμους ηλεκτρικούς κινητήρες που προορίζονται μόνο για να τα μετακινούν μέσα και έξω από μια σκηνή. Το Audi Concept C, ωστόσο, είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από το τυπικό πρωτότυπο. Ένας ηλεκτροκινητήρας τοποθετημένος στο πίσω μέρος του επιτρέπει να φτάσει περίπου τα 130χλμ./ώρα. Φυσικά η έκδοση παραγωγής που αναμένεται το 2027 θα είναι σημαντικά ταχύτερη, αλλά παρόλα αυτά, αυτή είναι μια εντυπωσιακή τελική ταχύτητα για αυτό που οι περισσότεροι υπέθεσαν ότι ήταν ένα στατικό έκθεμα στην Έκθεση Κινητικότητας IAA τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Δεδομένου ότι το ντεμπούτο του αυτοκινήτου απέχει ακόμα μερικά χρόνια, η Audi, όπως είναι λογικό, δεν μοιράζεται ακόμη πλήρεις τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό που είναι γνωστό, είναι ότι ένας μόνο κινητήρας κινεί τους πίσω τροχούς, όπως και το γεγονός πως το σύνολο πατάει σε μία πρόσφατα αναπτυγμένη αρχιτεκτονική, που θα χρησιμοποιηθεί ευρέως εντός του Ομίλου Volkswagen.

Τα περισσότερα από τα στοιχεία του Concept C, θα φτάσουν στο μοντέλο παραγωγής. Ο επικεφαλής δημιουργικού διευθυντής της Audi, Massimo Frascella, έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι ο εξωτερικός σχεδιασμός αντανακλά το «87%» της τελικής εμφάνισης. Για πρώτη φορά, η ηλεκτρικά αναδιπλούμενη σκληρή οροφή θα φτάσει στην παραγωγή ως μοναδικό στυλ αμαξώματος, καθώς δεν έχει προγραμματιστεί η παραγωγή ενός κουπέ με σταθερά κλειστή οροφή.