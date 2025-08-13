Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Opel προανήγγειλε την άφιξη του τελευταίου της GSE cocnept αυτοκινήτου, δημοσιεύοντας τις πρώτες teaser εικόνες του οχήματος, που θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στην Έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο (8 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025). Ενώ το όνομα παραμένει μυστικό, οι εικόνες αποκαλύπτουν τη σαφή σύνδεση με την υπο-μάρκα GSE της Opel, ενώ παράλληλα υπονοούν το επόμενο εξελικτικό βήμα στη γκάμα της μάρκας.

«Το επερχόμενο πρωτότυπο αυτοκίνητο μας, θα προκαλέσει ξανά ενθουσιασμό. Θα κάνει μια προεπισκόπηση των επερχόμενων μοντέλων, θα εντυπωσιάσει με τον εκπληκτικό σχεδιασμό του και θα προσελκύσει τους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο. Σύντομα θα αποκαλύψουμε περισσότερες λεπτομέρειες – μείνετε συντονισμένοι», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Opel, Florian Huettl.

Η μάρκα δημοσίευσε αρχικά μια μικρή επιλογή εικόνων, καθεμία από τις οποίες παρουσιάζει μοναδικά στοιχεία της τελευταίας δημιουργίας της ομάδας σχεδιασμού. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στις εικόνες είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της νέας σχεδιαστικής γλώσσας Opel Compass, κατά την οποία, το φωτιζόμενο λογότυπο της Opel βρίσκεται στο κέντρο και πλαισιώνεται από λεπτά και ακριβή κάθετα και οριζόντια στοιχεία.

Η παρουσία του νέου λογότυπου GSE στο λεπτό τιμόνι του concept, εμπνευσμένο από αγωνιστικά αυτοκίνητα, υποδηλώνει ότι η μάρκα θα εξερευνήσει τα όρια των ηλεκτρικών οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από την αεροδυναμική και εντυπωσιακή σχεδίαση των τροχών, με τα κομμένα τριγωνικά στοιχεία να παρέχουν μια διακριτική αναφορά σε ιστορικά και εμβληματικά οχήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το Opel Manta 400 rally car.

Τα στοιχεία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των επιδόσεων συνεχίζονται με το φουτουριστικό και μινιμαλιστικό ελαφρύ κάθισμα οδηγού και το ευδιάκριτο roll cage: Και τα δύο υποδηλώνουν ότι το πρωτότυπο θα ταιριάξει απόλυτα στην αγωνιστική πίστα και θα προσφέρει μια συναρπαστική αλλά άνετη και ασφαλή οδηγική εμπειρία.

Η Opel θα αποκαλύψει το σύνολο στη φετινή Έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο (8 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025).

Να θυμίσουμε πως αυτή η αποκάλυψη, έρχεται μετά το πρόσφατο ντεμπούτο του Mokka GSE, του πρώτου ηλεκτρικού οχήματος υψηλών επιδόσεων της νέας εποχής της Opel. Στο μικρό SUV σύντομα θα προστεθούν και εκδόσεις υψηλών επιδόσεων άλλων μοντέλων, πιθανότατα συμπεριλαμβανομένης της επόμενης γενιάς του μικρού hatchback Corsa.