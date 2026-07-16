Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε την αύξηση του προϋπολογισμού του τρίτου κύκλου του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ” κατά 10 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό διαθέσιμο ποσό στα 76 εκατ. ευρώ. Η απόφαση δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ (115362/14.07.2026 ΦΕΚ Β΄ 4349), επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της δράσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων, η οποία μεταφέρεται πλέον έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ωστόσο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Πού κατευθύνονται τα νέα κονδύλια

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 76 εκατ. ευρώ, τα 48 εκατ. ευρώ αφορούν ιδιώτες και τα 28 εκατ. ευρώ επιχειρήσεις. Η συντριπτική πλειονότητα των χρημάτων προορίζεται για την επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και λοιπών ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ μέρος του ποσού εξακολουθεί να καλύπτει και την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Τι σημαίνει για τους υποψήφιους αγοραστές

Η παράταση δίνει επιπλέον χρόνο σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή άλλο επιλέξιμο ηλεκτρικό όχημα, χωρίς την πίεση της άμεσης λήξης του προγράμματος. Παρόλα αυτά, όσοι ενδιαφέρονται καλό είναι να μην καθυστερήσουν τις αιτήσεις τους, καθώς η νέα προθεσμία ισχύει μόνο εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Αν οι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα, το πρόγραμμα μπορεί να κλείσει πριν από το τέλος του έτους.