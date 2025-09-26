Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Bild λοιπόν, χιλιάδες αυτοκίνητα BMW μπορεί να πάρουν φωτιά, ακόμα και όταν είναι σταθμευμένα.

Πιο συγκεκριμένα, μόνο στην Γερμανία θα ανακληθούν 136.500 αυτοκίνητα, ενώ στις ΗΠΑ θα πρέπει να ελεγχθούν (και επισκευαστούν φυσικά) περίπου 200.000. Βέβαια η εταιρία ακόμα δεν έχει δημοσιοποιήσει τον ακριβή αριθμό των μοντέλων που επηρεάζονται και σε άλλες μεγάλες αγορές.

Κίνδυνος φωτιάς

Ο λόγος είναι πως στα μοντέλα της ανάκλησης (παραγωγή από Σεπτέμβριο του 2015 έως Σεπτέμβριο του 2021) υπάρχει περίπτωση να διεισδύσει νερό στο σύστημα της μίζας και να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Ένα βραχυκύκλωμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της μίζας, κάτι που θα μπορούσε εύκολα να προκαλέσει πυρκαγιά.

Η εταιρία αναφέρει πως θα ειδοποιήσει τους κατόχους των επηρεαζόμενων αυτοκινήτων τον καθένα ξεχωριστά, ενώ είναι φανερό πως η συγκεκριμένη ανάκληση, μόνο φθηνή δεν θα είναι για την εταιρία. Αυτό είναι ξεκάθαρο καθώς εκτός από τον τεράστιο αριθμό αυτοκινήτων που επηρεάζονται, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα το είδος της επισκευής. Είτε αυτή είναι αλλαγή μίζας είτε η αντικατάσταση περισσότερων εξαρτημάτων, όπως η τοποθέτηση μεγαλύτερης μπαταρίας.