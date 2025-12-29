Το κανάλι του Youtube “Carwow” έχει φέρει αντιμέτωπα μέχρι σήμερα εκατοντάδες εντυπωσιακά μοντέλα, θέλοντας πάντα να βρει το κορυφαίο σε επιτάχυνση. Στο σημερινό βίντεο, οι πρωταγωνιστές είναι δύο από τα ακριβότερα, ταχύτερα και πιο hi-tech βενζινοκίνητα σύνολα στον κόσμο. Δύο μοντέλα που κοστίζουν συνδυαστικά 12 εκατομμύρια ευρώ και αποδίδουν σχεδόν 3.000 άλογα.

Bugatti Chiron Supersport:Η Chiron είναι ο διάδοχος της Veyron, του μοντέλου που για πολλά χρόνια διατηρούσε τον τίτλο για το ταχύτερο αυτοκίνητο του κόσμου. Η ίδια μπήκε επίσης στον κόσμο των ρεκόρ, όταν το 2019 κατάφερε να γίνει το πρώτο μοντέλο παραγωγής που ξεπέρασε σε τελική ταχύτητα τα 490χλμ./ώρα. Στην κορυφαία εκδοχή της, Supersport, η τετρακίνητη Chiron αποδίδει 1.600 άλογα και 1.600 Nm ροπής, από έναν W16 8λτ. τετραπλά υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα. Έχει βάρος στα 1.995 κιλά και κοστίζει 6 εκατ. ευρώ.

Koenigsegg Jesko Attack: Ενώ η Chiron κατασκευάστηκε για υψηλές ταχύτητες μαζί με πολυτέλεια, η Koenigsegg Jesko Attack σχεδιάστηκε για να κυριαρχεί στις πίστες. Πιο επιθετική από την Bugatti σχεδιαστικά, διαθέτει έναν διπλά υπετροφοδοτούμενο V8 κινητήρα 5,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 1.280 ίππους και 1.000 Nm ροπής. Η ισχύς μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μόνο, μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων εννέα σχέσεων. Μπορεί να έχει μικρότερη ιπποδύναμη από την Bugatti, όμως με βάρος 1.420 κιλά, εξισορροπεί τα πράγματα, ενώ έχει παρόμοια τιμή. Διαθέτει το ρεκόρ για το ταχύτερο 0-400-0 σε βενζινοκίνητο όχημα στα 25.21δευτ.