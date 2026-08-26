Σε μια σημαντική στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της ηγετικής της ομάδας προχώρησε η Kosmocar, ανακοινώνοντας την τοποθέτηση της κ. Αλεξίας Κωστοπούλου σε νευραλγικό πόστο για την ανάπτυξη και την εικόνα της εταιρείας.

Από τις 3 Αυγούστου 2026, η κ. Κωστοπούλου έχει αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα της Group Marketing & Brand Excellence Head. Πρόκειται για μια κομβική θέση, η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής επικοινωνίας και της συνολικής εμπειρίας του καταναλωτή για τις μάρκες που εκπροσωπεί ο όμιλος.

Άμεση συνεργασία με την κορυφή της Διοίκησης

Αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που δίνει η Kosmocar στην ενδυνάμωση του Brand Excellence, η νέα Group Marketing & Brand Excellence Head θα υπάγεται απευθείας στην ανώτατη διοικητική βαθμίδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κ. Κωστοπούλου θα αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Αριστείδη Αραβανή.

Η άμεση αυτή γραμμή αναφοράς υπογραμμίζει τη δέσμευση της διοίκησης να θέσει το μάρκετινγκ και την αριστεία των brands στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της Kosmocar για τα επόμενα χρόνια, σε μια περίοδο που η αγορά του αυτοκινήτου και της κινητικότητας μετασχηματίζεται ραγδαία.

Η Αλεξία Κωστοπούλου διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και σημαντική διεθνή επαγγελματική πορεία. Έχει εργαστεί στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία τριών κατασκευαστών αυτοκινήτων, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στους τομείς του Product και της Επικοινωνίας.

Στον νέο της ρόλο, θα έχει την ευθύνη για τον στρατηγικό σχεδιασμό και συντονισμό του Marketing των μαρκών της Kosmocar σε επίπεδο Ομίλου.

Η έλευση της κ. Κωστοπούλου στο δυναμικό της Kosmocar αναμένεται να δώσει νέα πνοή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών μάρκετινγκ. Η εταιρεία, όντας ένας από τους ισχυρότερους παίκτες στον κλάδο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, στοχεύει μέσω αυτής της συνεργασίας να ενισχύσει το αποτύπωμά της και να διατηρήσει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που την χαρακτηρίζει.