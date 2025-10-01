Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε δάνειο ύψους 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ στην Jaguar Land Rover (JLR) σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει τους προμηθευτές της, καθώς η κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε έχει “παγώσει” την παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας. (Δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Λόγο της παύσης της παραγωγής, υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες ότι ορισμένοι προμηθευτές, κυρίως μικρές επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να χρεοκοπήσουν. Περίπου 30.000 άτομα απασχολούνται άμεσα στα εργοστάσια της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 100.000 να εργάζονται για εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες προμηθεύουν ανταλλακτικά αποκλειστικά στην JLR, ενώ άλλες πωλούν εξαρτήματα και σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία λαμβάνει κρατική βοήθεια ως αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης.

Ελπίζεται ότι το δάνειο θα δώσει στους προμηθευτές κάποια βεβαιότητα καθώς συνεχίζεται το κλείσιμο, με την παραγωγή να μην αναμένεται να επανεκκινήσει στις εγκαταστάσεις της JLR στο Ηνωμένο Βασίλειο το νωρίτερο πριν από την 1η Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει το δάνειο μέσω της Εγγύησης Ανάπτυξης Εξαγωγών (EDG), ενός μηχανισμού οικονομικής στήριξης που στοχεύει στην υποστήριξη βρετανικών εταιρειών που πωλούν στο εξωτερικό.

Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την JLR σε διάστημα πέντε ετών, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα ταμειακά αποθέματα της εταιρείας, καθώς πραγματοποιεί «ανεκτέλεστες πληρωμές» στους προμηθευτές της.

Δεν έχουν κατασκευαστεί αυτοκίνητα αυτόν τον μήνα και η εταιρεία έχει σταματήσει να κάνει παραγγελίες στους 700 προμηθευτές της. Μια κοινοβουλευτική επιτροπή δήλωσε ότι ορισμένοι μικροί προμηθευτές τους είχαν πει ότι είχαν, το πολύ, μία εβδομάδα πριν ξεμείνουν από μετρητά.

Η διακοπή των εργασιών πιστεύεται ότι κοστίζει στην ίδια την JLR τουλάχιστον 50 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα.

Η JLR, που ανήκει στην ινδική Tata Motors, κατασκευάζει συνήθως περίπου 1.000 αυτοκίνητα την ημέρα στα τρία εργοστάσιά του στο Σόλιχαλ και το Γουλβερχάμπτον στα Δυτικά Μίντλαντς, και στο Χέιλγουντ στο Μέρσεϊσαϊντ.