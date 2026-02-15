Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην παγκόσμια ζήτηση αλλά κυρίως στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς η Kumho Tire ανακοίνωσε τη δημιουργία της πρώτης παραγωγικής της μονάδας στην Ευρώπη, στην περιοχή Opole της Πολωνίας. Ο αρχικός στόχος είναι να παράγει 6.000.000 ελαστικά ετησίως.

Η επένδυση είναι ύψους περίπου 587 εκατ. δολαρίων. Το εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει λειτουργία το 2028 και με αυτό θα υποστηρίξει κυρίως την εφοδιαστική υποδομή στην ευρωπαϊκή αγορά. (*) Η Kumho Tire για να ανταποκριθεί στη ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης θα δώσει έμφαση στα ελαστικά που προορίζονται για τα ηλεκτρικά Ι.Χ που θέλουν ειδική σχεδίαση. Θα δώσει έμφαση στη μειωμένη αντίσταση κύλισης, τον χαμηλό θόρυβο και τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Για να πετύχει απόλυτα στο στόχο της κάνει έρευνα ώστε τα προϊόντα της να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων οδηγών και του μέλλοντος της κινητικότητας.

ESG & βιωσιμότητα

Στον τομέα της βιωσιμότητας, η Kumho Tire έχει λάβει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διάκριση EcoVadis Gold, κατατάσσοντάς την στο κορυφαίο 5% των εταιρειών παγκοσμίως στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης. Παράλληλα, οι κλιματικοί στόχοι της εταιρείας έχουν εγκριθεί από το Science Based Targets initiative (SBTi), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών και μακροπρόθεσμη πορεία προς το net-zero.

Στη λογική εξέλιξης, πρόσφατα παρουσίασε το μοντέλο Crugen HP71 EV, το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο τη σταθερότητα, την άνεση και την αθόρυβη κύλιση σε οχήματα νέας γενιάς. Ταυτόχρονα για να μπορέσει να ανταποκριθεί τόσο στην παγκόσμια ζήτηση όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η νέα “ναυαρχίδα” performance ελαστικών για την ελληνική αγορά είναι τα Kumho Ecsta Sport PS72. Πρόκειται για τα πιο πρόσφατα και τεχνολογικά προηγμένα ελαστικά υπερυψηλής απόδοσης (UUHP) της εταιρείας. Το PS72 έχει σχεδιαστεί με τεχνολογίες νέας γενιάς, αξιοποιώντας προηγμένο μίγμα γόμας και εξελιγμένο σχεδιασμό πέλματος, προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση, ακριβή χειρισμό και υψηλή σταθερότητα τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.Το νέο ελαστικό διατίθεται σε ευρεία γκάμα διαστάσεων, καλύπτοντας ζάντες από 17” έως 21”, απευθυνόμενο σε σπορ και δυναμικά οχήματα που απαιτούν κορυφαίες επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς σε άνεση και ασφάλεια.

Η διάθεση του Kumho Ecsta Sport PS72 στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω της ΕΜΑ Α.Ε., η οποία από το 2022 εκπροσωπεί επίσημα την Kumho Tire στη χώρα, εξασφαλίζοντας πανελλαδική κάλυψη και πρόσβαση στο δίκτυο συνεργατών και καταστημάτων https://www.kumho.gr/el/diktio-kumho

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα www.kumho.gr και να ανακαλύψουν το Kumho Ecsta Sport PS72 που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους.

Η Kumho Tire αναπτύσσει συνεργασίες Original Equipment με διεθνείς κατασκευαστές αυτοκινήτων, σε επιλεγμένα μοντέλα και αγορές, τόσο σε συμβατικά όσο και σε ηλεκτρικά οχήματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ελαστικά Kumho έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργοστασιακή επιλογή σε μοντέλα αυτοκινητοβιομηχανιών όπως Hyundai, Kia, Volkswagen Group και άλλους κατασκευαστές, ανάλογα με την αγορά, το μοντέλο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

(*) Ερώτημα προς τους Έλληνες υπουργούς.

Γιατί στην Ελλάδα δεν «στήνουν» οι μεγάλες επιχειρήσεις εργοστάσια; Δεν έχουμε εκτάσεις;

Φυσικά όλοι οι αρμόδιοι στη χώρα μας γνωρίζουν το πρόβλημα που υπάρχει. Αλλά όλοι το προσπερνούν. Βλέπετε ότι καίει το αποφεύγουν. Όμως λόγια και υποσχέσεις σκορπάνε στις προεκλογικές τους εκστρατείες. Μπορείτε να σκεφθείτε πόσοι άνθρωποι θα δούλευαν στα εργοστάσια και δεν θα αναγκάζονταν να ζήσουν με ψίχουλα. Δεν μπορεί όλες οι πολυεθνικές να μην μας έχουν στο χάρτη.