Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της, η εταιρία ελαστικών Kumho ξεκίνησε να κατασκευάζει στο Hampyeong της Κορέας ένα καινούργιο εργοστάσιο που όταν στο τέλος του 2027 μπορεί να μπει σε λειτουργία θα κατασκευάζει ετησίως 5,3 εκατομμύρια ελαστικά.

Όμως οι απαιτήσεις στη διάθεση ελαστικών αυξήθηκαν και στην Ευρώπη η οποία είναι υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Kumho Tire. Η γηραιά ήπειρος αντιπροσωπεύει περίπου 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαστικών. Το 2024, οι ευρωπαϊκές πωλήσεις αντιστοιχούσαν στο 26,6% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Η ευρωπαϊκή αγορά αντιπροσωπεύει περίπου 17% της παγκόσμιας αγοράς ελαστικών OE (Original Equipment) και αποτελεί έδρα κορυφαίων κατασκευαστών πολυτελών οχημάτων. Μέχρι σήμερα, η απουσία ευρωπαϊκού εργοστασίου περιόριζε τη δυνατότητα της Kumho να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες OE και να διατηρεί ανταγωνιστικούς χρόνους παράδοσης. Η νέα μονάδα αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την εφοδιαστική ευελιξία και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας με κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Τώρα οι επικεφαλής της εταιρίας ανακοίνωσαν ότι επέλεξαν την πόλη Opole, στην Πολωνία, ως τοποθεσία για το νέο ευρωπαϊκό της εργοστάσιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να ενισχύσει την παγκόσμια παραγωγή των ελαστικών της και να επιταχύνει την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή τον Αύγουστο του 2028, μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Σε πρώτη φάση, η μονάδα θα έχει ετήσια παραγωγική δυνατότητα έξι εκατομμυρίων ελαστικών, ενώ προβλέπονται σταδιακές επεκτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 587 εκατ. US δολάρια.

Το ερώτημα όμως παραμένει πάντα. Γιατί δεν γίνονται παρόμοιες επενδύσεις στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που φοβίζει τους επενδυτές.

Η επιλογή της τοποθεσίας στην Πολωνία – σύμφωνα με την ανακοίνωση- πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση πολλών ευρωπαϊκών χωρών, με κριτήρια όπως η καταλληλότητα του χώρου, οι προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων, η επενδυτική σταθερότητα, η κερδοφορία και τα διαθέσιμα κίνητρα. Μετά από διεξοδική αξιολόγηση των δύο τελικών υποψήφιων περιοχών, η εταιρεία επέλεξε την πόλη Opole χάρη στα σημαντικά πλεονεκτήματα logistics, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τις ανταγωνιστικές υποδομές, τη σταθερή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και τα ελκυστικά κίνητρα της Πολωνικής κυβέρνησης.

Με την ίδρυση αυτής της τοπικής παραγωγικής βάσης, η Kumho δημιουργεί ένα ισχυρό θεμέλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων και μεγάλων διαστάσεων. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τόσο την κερδοφορία όσο και τον premium χαρακτήρα του brand.

Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης