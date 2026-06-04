Υπάρχουν αυτοκίνητα που αλλάζουν γενιά κάθε λίγα χρόνια και υπάρχουν και εκείνα που μοιάζουν να αψηφούν τον χρόνο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει χωρίς αμφιβολία το Lada Niva, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εκτός δρόμου οχήματα στον κόσμο, το οποίο συνεχίζει την πορεία του σχεδόν μισό αιώνα μετά την πρώτη του εμφάνιση.

Το ρωσικό μοντέλο, που παρουσιάστηκε το μακρινό 1977, δέχθηκε μία αναβάθμιση, η οποία φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στην ασφάλεια όσο και στα μηχανικά μέρη. Η σημαντικότερη είδηση είναι πως το Niva αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία του αερόσακο οδηγού, μία προσθήκη που έρχεται 49 χρόνια μετά το λανσάρισμά του.

Η αναβάθμιση συνοδεύεται από νέο τιμόνι και βελτιώσεις στο σύστημα ασφαλείας, με τη Lada να επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το μοντέλο διατηρώντας παράλληλα τον παραδοσιακό χαρακτήρα του.

Παράλληλα, το Niva αποκτά νέο κινητήρα βενζίνης 1.8 λίτρων 90 ίππων και 150 Nm ροπής, ο οποίος αντικαθιστά το παλαιότερο σύνολο. Η εταιρεία αναφέρει πως η νέα μονάδα προσφέρει βελτιωμένη απόδοση και μεγαλύτερη ροπή, στοιχεία που αναμένεται να βελτιώσουν τόσο την καθημερινή χρήση όσο και τις δυνατότητες εκτός δρόμου. Στο εσωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη οθόνη, ενώ νέες είναι οι ζάντες, το φίλτρο καμπίνας, αλλά και οι αεριζόμενοι δίσκοι για το φρενάρισμα.

Φυσικά ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην αντοχή του αμαξώματος. Σύμφωνα με τη Lada, έχουν εφαρμοστεί νέες διαδικασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας, με στόχο την καλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στη σκουριά, ένα ζήτημα που απασχολούσε αρκετούς ιδιοκτήτες παλαιότερων μοντέλων.

Παρά τις αλλαγές, το Niva παραμένει πιστό στη φιλοσοφία που το έκανε διάσημο. Χαρακτηριστικές τετραγωνισμένες γραμμές, μικροί πρόβολοι και λιτή σχεδίαση εξακολουθούν να αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Και μπορεί να χρειάστηκαν σχεδόν πέντε δεκαετίες για να αποκτήσει αερόσακο, όμως το γεγονός ότι το Niva εξακολουθεί να βρίσκεται στην παραγωγή το 2026 (από την AvtoVAZ) πλέον ίσως αποτελεί από μόνο του το μεγαλύτερο επίτευγμά του.