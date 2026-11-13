Η ιταλική φίρμα κατέθεσε αιτήσεις κατοχύρωσης δύο εντυπωσιακών ονομασιών στην Ευρώπη, ακολουθώντας μια πρακτική που στο παρελθόν προηγήθηκε της εμφάνισης μοντέλων όπως τα Revuelto και Fenomeno. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση ότι θα τις δούμε σε κάποιο αυτοκίνητο παραγωγής.

Η Lamborghini φαίνεται πως ετοιμάζει το έδαφος για τις επόμενες δημιουργίες της, τουλάχιστον σε επίπεδο ονοματοδοσίας. Η ιταλική εταιρεία κατέθεσε στην Ευρώπη δύο νέες αιτήσεις εμπορικών σημάτων, για τα ονόματα Atrevido και Delirio, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για το αν πρόκειται να τα συναντήσουμε σε κάποιο από τα μελλοντικά της supercars.

Προς το παρόν, βέβαια, η κατοχύρωση των ονομασιών δεν συνοδεύεται από ανακοίνωση κάποιου νέου μοντέλου. Οι αιτήσεις καλύπτουν επιβατικά αυτοκίνητα και μηχανοκίνητα οχήματα, αλλά και μια σειρά από συναφή προϊόντα, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, μινιατούρες, ρούχα και παιχνίδια. Με άλλα λόγια, η Lamborghini φροντίζει να προστατεύσει τα ονόματα για πιθανή μελλοντική χρήση, χωρίς να αποκαλύπτει τα σχέδιά της.

Όπως συνηθίζει η Lamborghini, οι νέες ονομασίες έχουν έντονο χαρακτήρα και κρύβουν ενδιαφέρουσες αναφορές

Το Atrevido είναι ισπανική λέξη και σημαίνει «τολμηρός» ή «θρασύς». Το ίδιο όνομα είχε ένας ανοιχτόχρωμος ταύρος της φυλής Osborne, ο οποίος συμμετείχε σε ταυρομαχία στην ιστορική αρένα Las Ventas της Μαδρίτης το 1966. Η σύνδεση με τον κόσμο των ταυρομαχιών ταιριάζει απόλυτα στη μακρά παράδοση της Lamborghini να αντλεί ονομασίες από ταύρους και ταυρομαχίες.

Το Delirio, από την άλλη, σημαίνει «παραλήρημα» τόσο στα ιταλικά όσο και στα ισπανικά. Μια λέξη που παραπέμπει σε έντονα συναισθήματα, ενθουσιασμό και… απώλεια ψυχραιμίας, στοιχεία που δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ταιριαστά με ένα αυτοκίνητο από το Sant’Agata Bolognese. Σε αντίθεση με το Atrevido, πάντως, δεν υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη σύνδεσή του με συγκεκριμένο ταύρο ή ιστορική ταυρομαχία.

Η Revuelto και η περίπτωση του Fenomeno

Το ενδιαφέρον με τις συγκεκριμένες αιτήσεις είναι ότι η Lamborghini έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν την ίδια τακτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Revuelto.

Η σχετική αίτηση κατατέθηκε στις 25 Μαΐου 2022, περίπου δέκα μήνες πριν από την επίσημη αποκάλυψη της υβριδικής ναυαρχίδας με τον V12 κινητήρα. Επομένως, δεν αποκλείεται τα Atrevido και Delirio να αποτελούν ονόματα που θα αξιοποιηθούν σε κάποιο από τα επόμενα μοντέλα της εταιρείας.

Ποιο μοντέλο θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από τα ονόματα;

Προς το παρόν, οποιαδήποτε σύνδεση των Atrevido και Delirio με συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα ήταν καθαρή εικασία. Θα μπορούσαν να προορίζονται για κάποια μελλοντική ειδική έκδοση, για ένα ακόμη μοντέλο περιορισμένης παραγωγής ή για μια εντελώς νέα δημιουργία της ιταλικής φίρμας.Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Lamborghini έχει φροντίσει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης των δύο ονομασιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Και αν η ιστορία του Revuelto αποτελεί ένδειξη για το τι μπορεί να ακολουθήσει, τότε ίσως δεν χρειαστεί να περιμένουμε πάρα πολύ για να μάθουμε αν κάποιο από αυτά τα ονόματα θα αποκτήσει τέσσερις τροχούς και τον χαρακτηριστικό ταύρο στο καπό.