Σήμερα τα SUV υψηλών επιδόσεων αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες αυτοκινήτων παγκοσμίως. Μοντέλα όπως η Lamborghini Urus και η Porsche Cayenne έχουν αποδείξει ότι οι επιδόσεις ενός supercar μπορούν να συνδυαστούν με την πρακτικότητα ενός SUV. Ωστόσο, τέσσερις δεκαετίες πριν η κατηγορία αυτή γίνει μόδα, η Lamborghini είχε ήδη τολμήσει κάτι που έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο για την εποχή.

Το 1986, στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η ιταλική εταιρεία παρουσίασε την LM002, ένα μοντέλο που έμελλε να γράψει ιστορία ως το πρώτο Super SUV στον κόσμο. Εκείνη την εποχή η Lamborghini ήταν γνωστή αποκλειστικά για τα χαμηλά και εξωτικά supercars της, γεγονός που έκανε την εμφάνιση ενός τεράστιου τετρακίνητου οχήματος ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Οι ρίζες της LM002 βρίσκονται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν η Lamborghini πειραματιζόταν με οχήματα εκτός δρόμου μέσω των πρωτοτύπων Cheetah και LM001. Μετά από αρκετές δοκιμές και τεχνικές αναθεωρήσεις, οι μηχανικοί της εταιρείας κατέληξαν στην σωστή “συνταγή” προχωρώντας στο καινοτόμο αποτέλεσμα.

Κάτω από το επιβλητικό αμάξωμα βρισκόταν ο ατμοσφαιρικός V12 5,2 λίτρων (της Countach) με ισχύ περίπου 450 ίππων, ικανός να εκτοξεύσει το θηριώδες SUV των σχεδόν 2,7 τόνων σε τελική ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα. Για τα δεδομένα της δεκαετίας του 1980, τα νούμερα αυτά θεωρούνταν εξωπραγματικά για ένα όχημα με πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες.

Η LM002 διέθετε μόνιμη τετρακίνηση, ειδικά εξελιγμένα ελαστικά και δυνατότητες κίνησης σε άμμο, πέτρες και δύσβατα εδάφη που ελάχιστα πολυτελή οχήματα μπορούσαν να πλησιάσουν. Παράλληλα, το εσωτερικό της συνδύαζε δέρμα, ηλεκτρικές ανέσεις και εξοπλισμό πολυτελείας, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη αντίθεση ανάμεσα σε στρατιωτικό όχημα και πολυτελές grand tourer.

Η παραγωγή της ολοκληρώθηκε το 1992, έχοντας κατασκευαστεί σε περίπου 300 μονάδες. Παρότι δεν γνώρισε εμπορική επιτυχία ανάλογη με τα σημερινά SUV της Lamborghini, η LM002 απέκτησε γρήγορα συλλεκτική αξία και απέκτησε το παρατσούκλι «Rambo Lambo», χάρη στην επιβλητική της εμφάνιση και τον ακραίο χαρακτήρα της.

Η μεγαλύτερη κληρονομιά της LM002 δεν είναι οι επιδόσεις ή η σπανιότητά της, αλλά το γεγονός ότι τόλμησε να δημιουργήσει μια κατηγορία οχημάτων δεκαετίες πριν αυτή κατακτήσει τον κόσμο. Και γι’ αυτό, σαράντα χρόνια μετά την παρουσίασή της, παραμένει ένα από τα πιο ξεχωριστά μοντέλα που έχουν φορέσει ποτέ το σήμα της Lamborghini.