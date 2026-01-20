Η Lamborghini έκλεισε το 2025 με ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο, καταγράφοντας 10.747 παραδόσεις παγκοσμίως, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για την εταιρεία και ξεπερνά τις ήδη εντυπωσιακές επιδόσεις των προηγούμενων ετών. Το αποτέλεσμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της μάρκας της στην κατηγορία των πολυτελών supercars.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) ηγήθηκε των παραδόσεων, ακολουθούμενη από την αμερικανική ήπειρο και την Ασία-Ειρηνικό, αποτυπώνοντας τη σταθερά ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για τα μοντέλα της Lamborghini. Καθοριστικό ρόλο στην εμπορική επιτυχία έπαιξε η πλήρης ανανέωση της γκάμας με έμφαση στην υβριδική τεχνολογία, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της εταιρείας.

Η Revuelto, το πρώτο V12 plug-in hybrid supercar της Lamborghini, αποτέλεσε τη ναυαρχίδα της νέας εποχής, ενώ η Urus SE ενίσχυσε περαιτέρω τις πωλήσεις στην κατηγορία των πολυτελών SUV, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με υβριδικό σύστημα κίνησης. Παράλληλα, η νέα Temerario, που σταδιακά εισέρχεται στην παραγωγή και στις αγορές, προετοιμάζει το έδαφος για τη συνέχεια της επιτυχημένης πορείας.

Με τη γκάμα της πλέον πλήρως υβριδική και με σταθερά αυξανόμενη ζήτηση σε όλες τις βασικές αγορές, η Lamborghini δείχνει ότι μπορεί όχι μόνο να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αλλά και να καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ, διατηρώντας τον χαρακτήρα και το κύρος που τη συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες.

Και ποιοι αγοράζουν Lamborghini;

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξημένη ζήτηση για πολυτελή και υψηλής απόδοσης αυτοκίνητα συνδέεται στενά με τις τάσεις ανισότητας στον πλούτο. Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση ανισότητας της Oxfam, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2026 κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, πέρυσι οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκαν με ρυθμό τριπλάσιο από τον μέσο όρο των πέντε προηγούμενων ετών, φτάνοντας συνολικά τα 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια και σημειώνοντας αύξηση 81% από το 2020. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι 12 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι έχουν περισσότερη περιουσία από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας, δηλαδή πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια ανθρώπους. Προφανώς, αυτό σημαίνει ότι εταιρείες που καλύπτουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες αυτής της κατηγορίας πελατών, όπως η Ferrari, η Rolls-Royce και η Lamborghini, γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη.