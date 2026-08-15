Η Lamborghini ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη στην κατηγορία των υπεραυτοκινήτων, παρουσιάζοντας τη νέα Revuelto SV, την ισχυρότερη και ταχύτερη έκδοση παραγωγής που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Η Lamborghini έχει επέμβει στο υβριδικό σύστημα κίνησης, στην ανάρτηση, στα φρένα και στην αεροδυναμική, μεταφέροντας στην Revuelto SV τεχνογνωσία από τους αγώνες GT3.

1.065 ίπποι από V12 και τρεις ηλεκτροκινητήρες

Στην καρδιά της Revuelto SV βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός 6,5 λίτρων V12, ο οποίος συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Οι δύο βρίσκονται στον εμπρός άξονα, ενώ ο τρίτος είναι τοποθετημένος πάνω από το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των οκτώ σχέσεων. Το υβριδικό σύστημα χρησιμοποιεί νέα μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 7,3 kWh, η οποία σύμφωνα με τη Lamborghini προσφέρει έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη σταθερότητα στην απόδοση, σε σχέση με την απλή Revuelto.

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.065 ίππους, δηλαδή 50 ίππους περισσότερους από την απλή Revuelto, ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 1.425 Nm.

Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχα εντυπωσιακές:

0-100 km/h: 2,4 δλ.

0-200 km/h: 6,7 δλ.

Τελική ταχύτητα: πάνω από 345 km/h

Η Lamborghini χαρακτηρίζει τη Revuelto SV ως το ταχύτερο και ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της.

Περισσότερη πρόσφυση και αγωνιστική ανάρτηση. Η εξέλιξη της SV δεν σταματά στον κινητήρα. Η Lamborghini έχει τοποθετήσει νέα ανάρτηση με χειροκίνητα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, τα οποία προέρχονται από την αγωνιστική τεχνογνωσία της GT3. Οι αλλαγές αυξάνουν την ευελιξία κατά 17% και την πλευρική πρόσφυση κατά 10%, σε σχέση με την κανονική Revuelto.

Παράλληλα, η Revuelto SV πατά σε κεντρικά ασφαλιζόμενες ζάντες 20 ιντσών εμπρός και 21 ιντσών πίσω, ενώ πίσω τους κρύβεται ένα νέο σύστημα ανθρακονημάτινων-κεραμικών φρένων CCM-R Plus. Οι δίσκοι έχουν διάμετρο 420 mm εμπρός και 410 mm πίσω, με την Lamborghini να κάνει λόγο για 11% μεγαλύτερη μέγιστη επιβράδυνση και 23% καλύτερη απαγωγή θερμότητας. Στο σύστημα πέδησης ενσωματώνεται επίσης το νέο Integrated Brake Control, με αισθητήρα αδράνειας νέας γενιάς που παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση του αυτοκινήτου και επιτρέπει πιο ακριβείς επεμβάσεις στο φρενάρισμα.

80% περισσότερη κάθετη δύναμη

Η Revuelto SV διαθέτει νέο εμπρός τμήμα με έντονο splitter, εκτεθειμένα τμήματα ανθρακονημάτων και μαύρες λεπτομέρειες, ενώ στο πίσω μέρος, συναντάμε σταθερή αεροτομή και νέα κανάλια ψύξης για τα πίσω φρένα. Το αποτέλεσμα είναι 80% περισσότερη κάθετη δύναμη σε σχέση με τη Revuelto και 10% περισσότερη από την προηγούμενη Aventador SVJ.

Το σύνολο συμπληρώνεται από νέο σπορ σύστημα εξαγωγής με ματ γκρι φινίρισμα και ειδική ρύθμιση.

Στο εσωτερικό με άρωμα GT3

Το τιμόνι διαθέτει νέο διακόπτη επιλογής Pilota Mode σε κόκκινο χρώμα, μέσω του οποίου ενεργοποιείται ένα ειδικά διαμορφωμένο set-up με πενταβάθμιο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, εμπνευσμένο από την αγωνιστική εμπειρία της Lamborghini GT3. Υπάρχουν επίσης ανθρακονημάτινα πάνελ στις πόρτες και ανανεωμένες οθόνες με ειδικά γραφικά. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται σπορ καθίσματα με κέλυφος από ανθρακονήματα, ενώ προαιρετικά προσφέρονται ακόμη πιο ακραία full-carbon αγωνιστικά καθίσματα.

Μόλις 1.963 αυτοκίνητα

Η Lamborghini θα περιορίσει την παραγωγή της Revuelto SV σε μόλις 1.963 μονάδες, γεγονός που αναμένεται να την καταστήσει ένα από τα πλέον συλλεκτικά μοντέλα της σύγχρονης εποχής της ιταλικής μάρκας. Κάθε αυτοκίνητο θα μπορεί να διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, ενώ δεδομένης της περιορισμένης παραγωγής και των εκτεταμένων μηχανολογικών αναβαθμίσεων, η τιμή της αναμένεται αντίστοιχα υψηλή.