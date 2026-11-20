Η Lamborghini παρουσίασε στο Λος Άντζελες τη νέα Temerario Spyder, την ανοιχτή εκδοχή του υβριδικού supercar της, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη στην κατηγορία των cabrio επιδόσεων. Με 907 ίππους, τελική ταχύτητα 343 χλμ./ώρα και έναν V8 που ανεβάζει στροφές μέχρι τις 10.000, η νέα δημιουργία υπόσχεται να προσφέρει την ίδια εκρηκτική απόδοση με την coupe, αλλά με την οροφή ανοιχτή και τον ήχο του κινητήρα να φτάνει απευθείας στα αυτιά των επιβατών.

Η πρώτη σκληρή αναδιπλούμενη οροφή σε Lamborghini Spyder

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της Temerario Spyder βρίσκεται στην οροφή της. Για πρώτη φορά στην ιστορία των μοντέλων Spyder της Lamborghini, χρησιμοποιείται μια πλήρως ηλεκτρικά αναδιπλούμενη σκληρή οροφή, με πατενταρισμένο μηχανισμό που την αποθηκεύει κατακόρυφα πίσω από τα καθίσματα. Στην Temerario Spyder, η οροφή παραμένει ουσιαστικά στην ίδια θέση ανάμεσα στους δύο άξονες, ενώ όταν ανοίγει το κέντρο βάρους χαμηλώνει κατά 3 χιλιοστά.

Η λειτουργία γίνεται μέσω δέκα ηλεκτρικών ενεργοποιητών, χωρίς την ανάγκη παραδοσιακού ηλεκτροϋδραυλικού κυκλώματος, ενώ η οροφή μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει ακόμη και όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα έως 50 χλμ./ώρα. Παράλληλα, το πίσω ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο παράθυρο επιτρέπει στους επιβάτες να ελέγχουν τη ροή του αέρα και την ένταση του ήχου που φτάνει στην καμπίνα. Για τις πιο κρύες ημέρες υπάρχει και σύστημα θέρμανσης στην περιοχή του αυχένα, με τρία επίπεδα λειτουργίας.

Υβριδική καρδιά με 907 ίππους και 10.000 σ.α.λ.

Στην καρδιά της Temerario βρίσκεται ένας V8 twin-turbo κινητήρας 4λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής. Ένας βρίσκεται πίσω και δύο στον εμπρός άξονα, δημιουργώντας ένα σύστημα τετρακίνησης με ηλεκτρική υποβοήθηση.

Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 920 ίππους με τη ροπή να αγγίζει τα 800 Nm. Ο θερμικός κινητήρας αποδίδει μόνος του 800 άλογα και μπορεί να περιστρέφεται έως τις 10.000 σ.α.λ., ενώ με ενεργοποιημένο το Launch Control το όριο ανεβαίνει προσωρινά στις 10.250 σ.α.λ. Η Temerario Spyder επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 2,8 δευτερόλεπτα, φτάνει τα 200 χλμ./ώρα σε 7,3 δευτερόλεπτα και συνεχίζει μέχρι την τελική ταχύτητα των 343 χλμ./ώρα.

Ακόμη πιο απολαυστικός ήχος με εξάτμιση Akrapovič

Για την Temerario Spyder διατίθεται προαιρετικά μια ελαφριά εξάτμιση τιτανίου της Akrapovič, η οποία έχει εξελιχθεί ώστε να αναδεικνύει περισσότερο τον χαρακτήρα του V8. Ο ήχος είναι βαθύτερος στις χαμηλές στροφές και γίνεται πιο έντονος όσο ανεβαίνει ο κινητήρας, ενώ η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη πίσω επιφάνεια του παρμπρίζ επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει την ακουστική εμπειρία στην καμπίνα.

Πακέτο Alleggerita για όσους θέλουν περισσότερη πίστα

Για όσους δεν αρκούνται στις εντυπωσιακές επιδόσεις, η Lamborghini προσφέρει και το πακέτο Alleggerita, με στόχο τη μείωση του βάρους και τη βελτίωση της συμπεριφοράς στην πίστα. Το συγκεκριμένο πακέτο χρησιμοποιεί εξαρτήματα από ανθρακονήματα και σύνθετα υλικά CFRP, όπως ο εμπρός διαχύτης, το κάλυμμα του κινητήρα, τμήματα του κάτω μέρους του αμαξώματος και τα πλευρικά καλύμματα. Αντίστοιχα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε τμήματα της καμπίνας, ενώ διατίθενται προαιρετικά και ζάντες από ανθρακονήματα. Με τον συνδυασμό των συγκεκριμένων επιλογών, η Lamborghini αναφέρει ότι μπορεί να μειωθεί το συνολικό βάρος έως και κατά 22 κιλά.

Η παρουσίαση της Temerario Spyder έχει και έναν ιδιαίτερο επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 ετών από την εμφάνιση της πρώτης ανοιχτής Lamborghini παραγωγής, της Silhouette, το 1976. Από τότε, η ιταλική φίρμα έχει δημιουργήσει αρκετά εμβληματικά ανοιχτά μοντέλα, όπως η Jalpa, η Diablo Roadster, η Gallardo Spyder και η Huracán Spyder.