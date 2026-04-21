Η Lancia έχει ήδη ξεκινήσει την επίσημη επιστροφή της στην ευρωπαϊκή αγορά, στο πλαίσιο της «αναγέννησης» της υπό την ομπρέλα του ομίλου Stellantis. Ωστόσο, παρά το δυναμικό comeback και τη διεύρυνση της παρουσίας της σε αγορές όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, η Ελλάδα παραμένει (προς το παρόν τουλάχιστον) εκτός πλάνων για την εμπορική της δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, η ιταλική φίρμα συνεχίζει να εμπλουτίζει τη γκάμα της νέας Ypsilon, παρουσιάζοντας μια έκδοση που πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Ο λόγος για την Ypsilon Turbo 100, μια καθαρά βενζινοκίνητη πρόταση χωρίς κανενός είδους εξηλεκτρισμό.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τρικύλινδρος turbo κινητήρας των 1,2 λίτρων (τον χρησιμοποιούν δεκάδες μοντέλα του ομίλου Stellantis), με απόδοση 100 ίππων και 205 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται αποκλειστικά με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η συγκεκριμένη έκδοση έρχεται να καλύψει όσους αναζητούν πιο «παραδοσιακή» αίσθηση οδήγησης, σε αντίθεση με τις ήπια υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις της γκάμας.

Σε επίπεδο επιδόσεων, η Ypsilon Turbo 100 επιταχύνει από στάση στα 100χλμ./ώρα σε περίπου 10,2 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα που φτάνει τα 190χλμ./ώρα, ενώ η κατανάλωση διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για την κατηγορία.

Η νέα αυτή έκδοση τοποθετείται ως η πιο προσιτή επιλογή στη γκάμα, με στόχο να μειώσει το κόστος εισόδου στο μοντέλο και να προσφέρει μια πιο «ανθρώπινη» οδηγική εμπειρία, χωρίς την πολυπλοκότητα των υβριδικών συστημάτων. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο σχεδίασης σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις, διατηρώντας τον premium χαρακτήρα της νέας γενιάς Ypsilon.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα Ypsilon αποτελεί το πρώτο μοντέλο της σύγχρονης εποχής της Lancia και τη βάση για την επιστροφή της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρους premium γκάμας τα επόμενα χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη παρουσία στην ελληνική αγορά, η κινητικότητα της Lancia και η συνεχής επέκταση της σε νέες χώρες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επιστροφής και στη χώρα μας. Μέχρι τότε, η Ypsilon Turbo 100 δείχνει ξεκάθαρα ότι η μάρκα δεν επενδύει μόνο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά διατηρεί και «παραδοσιακές» επιλογές για το ευρωπαϊκό κοινό.

Πώς σας φαίνεται; Θα το “κοιτούσατε” εάν ερχόταν Ελλάδα με έναν τέτοιο κινητήρα;