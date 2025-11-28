Η Leapmotor είναι πλέον γνωστή την Ελλάδα. Μας πρωτοσυστήθηκε με το εντυπωσιακό C10 το οποίο εκτός από αμιγώς ηλεκτρικό, προσφέρεται και με την κορυφαία τεχνολογία REEV (το οποίο καταφέρνει να προσφέρει μία καθαρά ηλεκτρική κίνηση, χωρίς το άγχος της αυτονομίας και της φόρτισης καθώς διαθέτει βενζινοκινητήρα ο οποίος φορτίζει την μπαταρία).

Παράλληλα η εταιρία προσφέρει το μικρό και αμιγώς ηλεκτρικό T03, ενώ πριν λίγες ημέρες παρουσίασε και το νέο SUV B10, το οποίο ήδη διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό και στη συνέχεια θα έρθει και ως REEV.

Τώρα η Leapmotor, στην οποία πλειοψηφικός μέτοχος με 51% είναι ο όμιλος Stellantis (και στη χώρα μας διανομέας της, είναι η Italian Motion (το portfolio μαρκών της οποίας περιλαμβάνει τις εμβληματικές Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional και Abarth), ετοιμάζεται να λανσάρει ένα EV SUV που θα απευθύνεται ακριβώς στις ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή.

Ο λόγος για το A10, το οποίο έχει μήκος 4,2μ. πλάτος 1,8 και ύψος 1,6μ. αποτελώντας ένα SUV με αστικό χαρακτήρα και τεράστιες δυνατότητες. Με μεταξόνιο 2,6μ. το A10 καταρρίπτει το δεδομένο ότι οι κόμπακτ εξωτερικές διαστάσεις σημαίνουν περιορισμούς στην ευρυχωρία της καμπίνας.

Σε παγκόσμια κλίμακα η ονομασία του είναι B03X και αποστολή του είναι να αποδείξει αφενός ότι η πολυτέλεια μπορεί συμβαδίζει με προσιτή τιμή αφετέρου ότι τα μικρά αυτοκίνητα μπορούν να είναι τεχνολογικά κορυφαία. Χάρη στην πολύ υψηλής ενεργειακής πυκνότητας LFP μπαταρία, το Α10 έχει αυτονομία 500χλμ. κάνει εκτενή χρήση AI στην καμπίνα και θα δέχεται αναβαθμίσεις ΟΤΑ χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η εξωτερική σχεδίαση χαρακτηρίζεται από το φωτεινό χαμόγελο στο εμπρός μέρος, τις ξεχωριστές εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες, την πλευστή οροφή και τις δυναμικές ζάντες 18”. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει έξι χρώματα.