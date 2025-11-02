Ο διαγωνισμός «Η Leapmotor σε πάει διακοπές» ξεκίνησε το καλοκαίρι. Και τώρα η Leapmotor συνεχίζει με το δεύτερο διαγωνισμό που έχει τίτλο το “Test Drive & Win”. Ο διαγωνισμός αυτός θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2025 και η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Θα υπάρξουν τρεις νικητές. Ο καθένας θα κερδίσει μια δωροεπιταγή αξίας €1.000 από το «Πλαίσιο».

Στο διαγωνισμό συμμετέχει αυτόματα όποιος κάνει test drive με οποιοδήποτε από τα μοντέλα της μάρκας.

Αυτό σημαίνει τόσο με το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που ονομάζεται T03 και κοστίζει μόλις €15.900 περιλαμβάνοντας τα πάντα σε εξοπλισμό, όσο και με την ναυαρχίδα της μάρκας που ονομάζεται C10.

Πρόκειται για ένα επιβλητικό D-SUV με μήκος 4,74 m που διατίθεται σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση αλλά και με την πρωτοποριακή τεχνολογία REEV που χρησιμοποιεί θερμικό κινητήρα ως γεννήτρια και έχει συνδυαστική αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 km.

Η γκάμα της Leapmotor, πολύ σύντομα θα εμπλουτιστεί με ακόμα ένα SUV μοντέλο, το ολοκαίνουργιο B10 που έχει μήκος 4,52 m και αναμένεται να αποτελέσει την εμπορική αιχμή του δόρατος για την μάρκα.

Π.Χ