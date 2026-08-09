Όταν κάποιος οδηγός πεισθεί να αγοράσει 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο, εκτός από την τιμή, θα προσέξει την αυτονομία και την ποιότητα του αυτοκινήτου.

Η Leapmotor φαίνεται ότι αυτά που ζητάει ο υποψήφιος αγοραστής, του τα προσφέρει με το ολοκαίνουργιο B05, το αμιγώς ηλεκτρικό C-Hatchback με κουπέ γραμμή και πόρτες χωρίς πλαίσιο.

Ο εξοπλισμός είναι υπερπλήρης, ήδη από το επίπεδο Life: Μεταξύ πολλών άλλων είναι στάνταρ ζάντες αλουμινίου 19”, αυτόματοι προβολείς LED, αυτόματος κλιματισμός με αντλία θερμότητας, θέση επαγωγικής φόρτισης smartphone, ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8”, κεντρική οθόνη αφής 14,6” με σύστημα πλοήγησης, ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay.

Το επίπεδο εξοπλισμού Design προσθέτει γυάλινη πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, ηλεκτρικά θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με επένδυση από οικολογικό δέρμα, θερμαινόμενο τιμόνι, ατμοσφαιρικό κρυφό φωτισμό, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ηχοσύστημα υψηλής απόδοσης με 12 ηχεία.

Το νέο B05 είναι όχι μόνο εντυπωσιακό, αλλά και απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή αισθητική, έχοντας παράλληλα κορυφαίο συντελεστή αεροδυναμικής οπισθέλκουσας 0,26. Ταυτόχρονα, με μήκος 4,43 m, ύψος 1,52 m και πλάτος 1,88 m κινείται άνετα στην πόλη, ενώ το μεγάλο μεταξόνιο των 2,74 m, υπόσχεται ευρυχωρία που ξεπερνά τα όρια της κατηγορίας.

Η καμπίνα έχει κορυφαίο επίπεδο συναρμολόγησης και ποιοτικά υλικά που υποστηρίζονται από την τελευταία λέξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, τα 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) δημιουργούν ένα πυκνό πλέγμα προστασίας για τους επιβάτες και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Στο δρόμο το νέο B05 κάνει την οδήγηση απολαυστική και άνετη σε κάθε πεδίο. Είναι ευκολοδήγητο στην πόλη, σταθερό στον αυτοκινητόδρομο και σπορ στις στροφές, με στιβαρό πλαίσιο, 50:50 κατανομή της μάζας εμπρός πίσω, ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και κίνηση στους πίσω τροχούς, για υψηλή πρόσφυση και ευελιξία. Επίσης, με 218 HP, 240 Nm και τη βοήθεια του Launch Control ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 6,7”.

Η φόρτιση μπορεί να υποστηρίξει έως 174 kW σε DC παροχή, συνθήκη που επιτρέπει την αναπλήρωση ενέργειας από το 30%-80% σε μόνο 17 λεπτά. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα AC η μέγιστη ισχύς είναι 11 kW. Σημαντική είναι και η κορυφαία θερμική διαχείριση της μπαταρίας, κάτι ευεργετικό τόσο για την απόδοσή της, όσο και για τη σταθερότητα του ρυθμού φόρτισης.

Με τον συνδυασμό δυναμικής εμφάνισης, υψηλής τεχνολογίας, ποιοτικής κύλισης, πλούσιου εξοπλισμού και κορυφαίας τιμής, το νέο Leapmotor B05 έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά των ηλεκτρικών μοντέλων. Δεν είναι μόνο ένα ιδιαίτερα συμφέρον πακέτο, μα πάνω από όλα ένα εντυπωσιακό C-Hatchback που χαίρεσαι να βλέπεις και να οδηγείς.

Όπως κάθε Leapmotor, διαθέτει κορυφαίο value for money, και η τιμή του ανταγωνίζεται ακόμα και μοντέλα με θερμικούς κινητήρες. Είναι διαθέσιμο σε τρεις επιλογές, με δύο μπαταρίες και τα επίπεδα εξοπλισμού Life και Design. Συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των €3.000, η τιμή του Life με την μπαταρία των 56,2 kWh (αυτονομία 401 km) διαμορφώνεται στις €22.790 μόλις, ενώ με την μπαταρία των 67,1 kWh (αυτονομία 482 km) στις €24.290. Το Design είναι διαθέσιμο μόνο με την μεγάλη μπαταρία, οπότε στις €25.790 ολοκληρώνει έναν εντυπωσιακά ανταγωνιστικό τιμοκατάλογο.

Καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km για τα μηχανικά μέρη, και από 8 έτη ή 160.000 km για την μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ η υποστήριξη από την Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Lepas) ισοδυναμεί με άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι παραγγελίες είναι ήδη ενεργές, και υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, ενώ από το Σεπτέμβριο θα μπορείτε να το δείτε από κοντά και να το οδηγήσετε στο δίκτυο πωλήσεων της μάρκας.