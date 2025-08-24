Όπως ανακοίνωσε η Leapmotor στην παγκόσμια αγορά καταγράφει ανοδική πορεία και κάνει ρεκόρ στις πωλήσεις. Η άνοδος στις πωλήσεις δημιουργεί προϋποθέσεις για τον εμπορικό της διασκελισμό και ταυτόχρονα ισχυροποιεί την υπόστασή της ως καινοτόμος κατασκευαστής αυτοκινήτων.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι ο Ιούλιος στο σύνολο (εγχώριων και εξαγωγών) ήταν ο καλύτερος στην ιστορία της μάρκας και ο πρώτος κατά τον οποίο ξεπεράστηκε το ορόσημο των 50.000. Η εταιρία κατέγραψε 50.129 πωλήσεις.

Η Leapmotor διατήρησε την πρώτη θέση ανάμεσα στις NEV (New Energy Vehicles) start-up μάρκες της Κίνας, διαγράφοντας με συνέπεια αναπτυξιακή τροχιά. Μάλιστα το μέλλον προμηνύεται ακόμα πιο αισιόδοξο, καθότι μοντέλα όπως το C-SUV B10 αλλά και η ναυαρχίδα C10 AWD των 585 HP είναι προ των πυλών.

Βέβαια στην ελληνική αγορά υπάρχουν τρία στοιχεία που δύσκολα ξεπερνιόνται. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχουν άφθονοι φορτιστές. Το δεύτερο ότι οι Έλληνες δεν έχουν ακόμη πειστεί να κάνουν το …άλμα στην ηλεκτροκίνηση και προτιμούν τη σιγουριά των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Και το τρίτο είναι ότι τα αυτοκίνητα που έρχονται από την ασιατική αγορά δεν είναι γνωστά στην Ευρώπη. Όταν δεν υπάρχει ιστορικό και κανένας δεν ξέρει ποια θα είναι η συμπεριφορά του αυτοκινήτου μετά απο πέντε χρόνια , τότε υπάρχει διστακτικότητα και αναποφασιστικότητα.

