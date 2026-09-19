Η αυτοκίνηση αλλάζει και μαζί της αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την οδήγηση. Η τεχνολογία περνά ολοένα και περισσότερο στο παρασκήνιο, αναλαμβάνοντας να κάνει τη μετακίνηση πιο άνετη, ασφαλή και ξεκούραστη, χωρίς να απαιτεί διαρκή παρέμβαση από τον οδηγό.

Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία πίσω από το «Elegant Driving», όπως την ορίζει η Lepas, η premium μάρκα του Ομίλου Chery. Στο επίκεντρο βρίσκονται η άνεση, ο έλεγχος και η ασφάλεια, με την τεχνολογία να ενσωματώνεται στην καθημερινή εμπειρία οδήγησης με τρόπο διακριτικό αλλά ουσιαστικό.

Το Lepas L8 PHEV αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, αξιοποιώντας μια σειρά από συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Στα μεγάλα ταξίδια, όπου η πολύωρη οδήγηση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απαιτητική, το Lepas L8 διαθέτει προσαρμοζόμενο cruise control (ACC). Το σύστημα παρακολουθεί το όχημα που κινείται μπροστά και π ροσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα, διατηρώντας παράλληλα την απόσταση ασφαλείας. Σε συνδυασμό με το σύστημα διατήρησης λωρίδας, συμβάλλει στην ομαλή παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε όλο το εύρος ταχυτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας ελέγχου της ταχύτητας και της πορείας περνά από τον οδηγό στα συστήματα του αυτοκινήτου, με στόχο μια πιο ξεκούραστη εμπειρία.

Το σύστημα παρακολουθεί το όχημα που κινείται μπροστά και π Σε συνδυασμό με το σύστημα διατήρησης λωρίδας, συμβάλλει στην ομαλή παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε όλο το εύρος ταχυτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας ελέγχου της ταχύτητας και της πορείας περνά από τον οδηγό στα συστήματα του αυτοκινήτου, με στόχο μια πιο ξεκούραστη εμπειρία. Αντίστοιχα, στις συνθήκες έντονης κυκλοφορίας μέσα στην πόλη, η συνεχής εναλλαγή ανάμεσα σε γκάζι και φρένο αποτελεί μία από τις πιο κουραστικές διαδικασίες της καθημερινής οδήγησης. Το αυτόματο stop-and-go του Lepas L8 έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτές τις συνθήκες, αναλαμβάνοντας την κίνηση του αυτοκινήτου στην πυκνή κυκλοφορία, ώστε ο οδηγός να μην χρειάζεται να πατά συνεχώς το γκάζι και το φρένο.

540 μοίρες εικόνας για εκεί που δεν φτάνει το ανθρώπινο βλέμμα

Η τεχνολογία του Lepas L8 δεν περιορίζεται όμως στην κίνηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις συνθήκες όπου η ορατότητα μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, όπως τα στενά δρομάκια, οι χώροι στάθμευσης με χαμηλό φωτισμό αλλά και οι πιο δύσβατοι χωματόδρομοι. Εκεί έρχεται να βοηθήσει το σύστημα πανοραμικής απεικόνισης HD 540 μοιρών, το οποίο προσφέρει εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα χρησιμοποιεί υπερευρυγώνιες κάμερες τοποθετημένες στο εμπρός και πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στα πλευρικά τμήματα, αλλά και κάτω από το όχημα. Έτσι, εκτός από την πανοραμική θέαση 360 μοιρών, προσφέρεται και εικόνα 180 μοιρών του κάτω μέρους του αυτοκινήτου, δίνοντας στον οδηγό μια διαφορετική εικόνα του περιβάλλοντος γύρω και κάτω από το L8.

Η τεχνολογία χωρίς να γίνεται πρωταγωνίστρια

Αυτό είναι και το βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας «Elegant Driving» της Lepas. H τεχνολογία δεν χρειάζεται να βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο για να κάνει αισθητή την παρουσία της. Στο Lepas L8 PHEV, τα συστήματα υποβοήθησης έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν διακριτικά, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες λειτουργίες όταν οι συνθήκες το απαιτούν και περιορίζοντας την ανάγκη για συνεχείς παρεμβάσεις από τον οδηγό.

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