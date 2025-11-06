Του Γιώργου Παλληκάρη

Αν υπάρχει μια λέξη που έχει γίνει must στις προδιαγραφές των νέων μοντέλων, αυτή είναι το “υβριδικό”. Από μικρά SUV μέχρι μεγάλα sedan, σχεδόν κάθε κατασκευαστής έχει βάλει τη δική του εκδοχή της ηλεκτροκίνησης. Το πρόβλημα; Ότι πίσω από τη λέξη hybrid κρύβονται πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες — κι όχι όλες δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Ώρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο.

Mild Hybrid (MHEV)

Η πιο «ήπια» μορφή υβριδισμού. Εδώ ο ηλεκτροκινητήρας είναι μικρός και δεν κινεί το αυτοκίνητο μόνος του, βοηθά απλώς τον θερμικό κινητήρα σε επιταχύνσεις ή στην εκκίνηση. Χρησιμοποιεί συνήθως ένα κύκλωμα 48V και μια μικρή μπαταρία που φορτίζει αποκλειστικά από την ανάκτηση ενέργειας στο φρενάρισμα.

Πώς το καταλαβαίνεις: Δεν έχει θύρα φόρτισης και δεν μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά, αλλά προσφέρει ελαφρώς χαμηλότερη κατανάλωση και πιο ομαλή λειτουργία Start/Stop.

Full Hybrid (HEV)

Εδώ έχουμε το «κανονικό» υβριδικό όπως το γνωρίσαμε από τα Toyota Prius και Honda Civic Hybrid. Ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητο μόνος του, αλλά για μικρές αποστάσεις και χαμηλές ταχύτητες. Το σύστημα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ βενζίνης και ρεύματος, χωρίς καμία παρέμβαση του οδηγού.

Πώς το καταλαβαίνεις: Δεν έχει θύρα φόρτισης, αλλά αν το δεις να ξεκινάει σιωπηλά στο φανάρι και να κινείται αθόρυβα για μερικά μέτρα, τότε ναι, είναι full hybrid.

Plug-in Hybrid (PHEV)

Το βήμα πριν το αμιγώς ηλεκτρικό. Διαθέτει μεγάλη μπαταρία που φορτίζει από πρίζα ή wallbox και επιτρέπει καθαρά ηλεκτρική οδήγηση για 40–80 χλμ. Όταν η μπαταρία αδειάσει, συνεχίζει να λειτουργεί ως κλασικό υβριδικό.

Πώς το καταλαβαίνεις: Έχει θύρα φόρτισης και τάπα για βενζίνη: ένα για καύσιμο, ένα για ρεύμα. Αν βλέπεις εταιρικό SUV να κινείται αθόρυβα μέσα στην πόλη, πιθανότατα είναι plug-in.

Range Extender (REEV)

Σπάνιο είδος, αλλά πλέον υπάρχει. Το αυτοκίνητο κινείται αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ένας μικρός βενζινοκινητήρας λειτουργεί σαν «γεννήτρια» για να φορτίζει τη μπαταρία εν κινήσει.

Πώς το καταλαβαίνεις: Δεν κινείται ποτέ με βενζίνη καθώς ο θερμικός κινητήρας δουλεύει μόνο για φόρτιση.

Και τι να κρατήσετε;

Όσο πιο “plug-in”, τόσο πιο ηλεκτρικό. Αν δεν θέλετε να μπλέκετε με καλώδια αλλά θέλετε χαμηλή κατανάλωση, τα full hybrid είναι η χρυσή τομή. Τα mild hybrid είναι ένα βήμα πιο πίσω.