Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η νέα στρατηγική εξηλεκτρισμού, με το νέο premium SUV RZ εφαρμόζεται στο Lexus RZ στην έκδοση F SPORT. Νέες τεχνολογίες αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία των ηλεκτρικών οχημάτων και προάγουν την οδηγική υπογραφή “Lexus Driving Signature” σε νέα επίπεδα.

Ταυτόχρονα ενισχύσουν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που είναι η άνεση, ο έλεγχος και η αυτοπεποίθηση, ανά πάσα στιγμή.

Μία από τις πλέον προηγμένες καινοτομίες είναι το Interactive Manual Drive, ένα σύστημα χειροκίνητης αλλαγής εικονικών ταχυτήτων που εμπλουτίζει με συναίσθημα στην καθημερινή οδήγηση, δημιουργώντας έναν βαθύτερο και πιο ουσιαστικό διάλογο μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Το Interactive Manual Drive ανοίγει νέες δυνατότητες οδηγικής απόλαυσης, δημιουργώντας εικονικές αλλαγές ταχυτήτων είτε ανάλογα με τη θέση του γκαζιού, είτε μέσω χειροκίνητης επιλογής με τα shift paddles πίσω από το τιμόνι. Το προηγμένο σύστημα προσομοιώνει τη δυναμική ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ οι αλλαγές ταχυτήτων συνοδεύονται από τον ψηφιακά αναπαραγόμενο ήχο κινητήρα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βιώνει την αίσθηση ενός χειροκίνητου κιβωτίου.

Λειτουργία του συστήματος

Το Interactive Manual Drive παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο νέο Lexus RZ στην τετρακίνητη έκδοση 550e F SPORT, εμπλουτίζοντας με συναίσθημα την οδηγική εμπειρία, χάρη στο δυναμικό στυλ και την απόδοση του αυτοκινήτου. Ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα απλά πατώντας το κουμπί M mode στην κεντρική κονσόλα.

Στη συνέχεια, οι αλλαγές ταχυτήτων πραγματοποιούνται αυτόματα, ανάλογα με τη θέση του γκαζιού και την ταχύτητα του οχήματος. Στην οθόνη του ψηφιακού πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα νέο όργανο που συνδυάζει μετρητή απόδοσης και στροφόμετρο, υποδεικνύοντας τα βέλτιστα σημεία για χειροκίνητες αλλαγές μέσω των shift paddles.

Πώς λειτουργεί το Interactive Manual Drive

Το βασικό στοιχείο του Interactive Manual Drive είναι ένα εικονικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ενσωματωμένο στην μονάδα ελέγχου (ECU) του αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (BEV). Η ροπή της εικονικής πηγής ισχύος υπολογίζεται σύμφωνα με την πίεση του οδηγού στο γκάζι και την ταχύτητα του οχήματος. Στη συνέχεια, αυτή πολλαπλασιάζεται με την εικονική σχέση που έχει επιλεγεί. Έτσι, η ροπή αλλάζει με την εικονική επιλογή σχέσης ανάλογα με την οδηγική κατάσταση – για παράδειγμα, κατά την αλλαγή σε χαμηλότερη σχέση σε έναν ελικοειδή δρόμο ή σε μια ανηφόρα. Το αποτέλεσμα είναι μια οδηγική εμπειρία που μοιάζει με τη χρήση ενός κιβωτίου ταχυτήτων ταχείας αλλαγής ταχυτήτων συνδεδεμένου με έναν κινητήρα καύσης.

Ο οδηγός μπορεί να διαχειριστεί την κινητήρια δύναμη (επιτάχυνση) μέσω των paddles στο τιμόνι, προσφέροντας μια άμεση και δυναμική εμπειρία αλλαγής ταχυτήτων και δημιουργώντας μια βαθύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια των αλλαγών ταχυτήτων, ο οδηγός λαμβάνει ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο μέσω της απόκρισης του γκαζιού, των δυνάμεων G, της προσομοίωσης του ήχου του κινητήρα και της ένδειξης του στροφόμετρου.

Αναπαραγωγή ήχου

Ο ήχος που παράγει το σύστημα είναι χαρακτηριστικός του Interactive Manual Drive και έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια με γνώμονα την οδηγική απόλαυση και μια συναρπαστική εμπειρία. Διατίθενται τρία επίπεδα ήχου, ώστε ο οδηγός να μπορεί να προσαρμόσει την εμπειρία ανάλογα με το στυλ οδήγησης και τη διάθεσή του.

Οι ήχοι που παράγονται είναι συγχρονισμένοι με την ταχύτητα και τη ροπή του οχήματος και μεταδίδονται μέσω των ηχείων στην καμπίνα του RZ, αναβαθμίζοντας τη δυναμική και εμβυθιστική οδηγική εμπειρία.

Δύο διαφορετικές οδηγικές εμπειρίες

Με το Interactive Manual Drive, ο οδηγός μπορεί να προσαρμόζει την εμπειρία οδήγησης ανάλογα με τις συνθήκες ή τη διάθεσή του, επιλέγοντας είτε την ομαλή, άνετη και δυναμική αίσθηση οδήγησης που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά μοντέλα της Lexus, είτε μια πιο σπορ οδήγηση με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση.