Αυτό είναι το νέο Lexus LFA Concept, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό μιας και είναι το πρώτο Lexus που φέρει το σήμα LFA από το 2012. Δυστυχώς, δεν είναι έτοιμο για παραγωγή ακόμα (όπως υποδηλώνει και η λέξη «concept»), όμως το 99% αυτών που βλέπουμε στις φωτογραφίες, θα περάσει και στο τελικό σχέδιο, πολύ σύντομα.

Το Lexus LFA ήταν ένα ονειρικό μοντέλο, που σαν λαμπρό αστέρι έλαμψε έντονα, μα έσβησε γρήγορα. Η παραγωγή διήρκεσε μόλις δύο χρόνια, από το 2010 έως το 2012, με μόλις 500 μονάδες να κατασκευάζονται παγκοσμίως. Από τότε, οι θαυμαστές παρακαλούσαν τη Lexus να επαναφέρει το αγαπημένο της LFA και αυτή η μέρα έφτασε.

Αντίο V10 – Καλωσήρθες αστραπιαία ηλεκτρική ροπή

Επειδή η Lexus ήξερε ότι πολλοί θα αντιδρούσαν μόλις άκουγαν ότι το νέο LFA αντί για V10 ή το νέο V8 της Toyota έρχεται αμιγώς ηλεκτρικό, έσπευσε να δηλώσει το εξής: «Το όνομα LFA δεν περιορίζεται σε οχήματα που κινούνται με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αντιθέτως συμβολίζει ένα όχημα που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες που οι μηχανικοί του θα πρέπει να διατηρήσουν και να μεταβιβάσουν στην επόμενη γενιά».

Παρόλο όμως που δεν θα βρυγχάται κάποιος θερμικός κινητήρας κάτω από το καπό του νέου μοντέλου, το concept μάς δίνει μία πολύ καλή εικόνα για το μοντέλο παραγωγής που θα έρθει σύντομα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το concept LFA βασίζεται σε ένα νέο ελαφρύ, υψηλής ακαμψίας αλουμινένιο πλαίσιο. Είναι το ίδιο πλαίσιο που κάνει επίσης ντεμπούτο σήμερα στα αγωνιστικά αυτοκίνητα παραγωγής Toyota GR GT και GT3 (αυτά βέβαια έχουν V8 αντί για ηλεκτροκινητήρες).

Από άποψη μεγέθους, το LFA concept έχει μήκος 4.690χλστ. πλάτος 2.040χλστ. και μεταξόνιο 2.725 χλστ. νούμερα που σημαίνουν ότι είναι μακρύτερο και φαρδύτερο από τον προκάτοχό του, μεγαλώνοντας προς όλες τις κατευθύνσεις.

Οπτικά, το νέο LFA μοιάζει σχεδόν πανομοιότυπο με το Sport Concept που εμφανίστηκε νωρίτερα φέτος στο Μοντερέι. Τα πάνελ του αμαξώματος είναι βασικά τα ίδια, με μερικές μικρές τροποποιήσεις που το κάνουν να φαίνεται πιο έτοιμο για παραγωγή. Δεδομένου ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά, υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η επερχόμενη έκδοση παραγωγής δεν θα αποκλίνει σχεδόν καθόλου από αυτό το τελικό πρωτότυπο.

Στο εσωτερικό, αυτό που ξεχωρίζει είναι το γεγονός πως αντί για έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία κεντρική οθόνη (όπως μας έχουν συνηθίσει όλα τα νέα μοντέλα), στο συγκεκριμένο υπάρχει ένα σύμπλεγμα οθονών, χωρίς κεντρική οθόνη ψυχαγωγίας.

Η εταιρία για την ώρα δεν έδωσε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της μπαταρίας, τους ηλεκτροκινητήρες ούτε και ακριβή ημερομηνία παρουσίασης του μοντέλου παραγωγής, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την αναμονή του κοινού.

Πως σας φαίνεται;