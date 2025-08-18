Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Αυτοκινήτου στο Μοντερέι, η Lexus παρουσίασε το νέο της Sport Concept, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά μια προεπισκόπηση του LFR (του διαδόχου του LFA).

Η Lexus δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη λεπτομέρειες για το αυτοκίνητο, καθώς κρατάει ψηλά την αγωνία αλλά και τις προσδοκίες. Για την ώρα γνωρίζουμε ότι θα έχει τον V8 Twin-Turbo κινητήρα τοποθετημένο μπροστά, με την ισχύ να πηγαίνει στους πίσω τροχούς, μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου. Το τελευταίο, πιθανότατα θα είναι τοποθετημένο στον πίσω άξονα για καλύτερη κατανομή βάρους. Μη ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα υπεραυτοκίνητο και ακόμα και η μικρότερη λεπτομέρεια παίζει ρόλο.

Σχεδιαστικά στο concept, υπάρχουν πολλές όμορφες λεπτομέρειες όπως οι απολήξεις της εξάτμισης που υπάρχουν κάτω από το φτερό, οι τεράστιοι αεραγωγοί, η μεγάλη πίσω ενεργή αεροτομή αλλά και τα ιδιαίτερης σχεδίασης φωτιστικά σώματα. Μάλιστα υπάρχουν και τέσσερις μικροί ανεμιστήρες στο κεντρικό φως των φρένων.

Με επιβλητικό, μυώδες παρουσιαστικό και καθαρά coupe σιλουέτα, κατάφερε να κεντρίσει όλα τα φλας και να αυξήσει την ανυπομονησία για την επίσημη παρουσίαση του μοντέλου, στα τέλη του 2026.

Δυστυχώς η εταιρία δεν δημοσιεύσει καμία φωτογραφία από το εσωτερικό, οπότε είναι ασφαλές να πούμε πως ακόμα δεν έχει καταλήξει στην τελική διάταξη. Πάντως η παραγωγή του αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως το μοντέλο θα αποτελέσει και βάση για τη συμμετοχή της Lexus στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, με την αγωνιστική έκδοση GT3 (βασισμένη στο LFR).