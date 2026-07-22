Το Linktour Alumi που παρουσιάσθηκε πρόσφατα αποτελεί μία νέα πρόταση στην κατηγορία των μικρών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων πόλης. Ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, το αμάξωμα αλουμινίου, τις frameless πόρτες, την πανοραμική γυάλινη οροφή και τη φιλοσοφία που συνδυάζει τεχνολογία, ευελιξία και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Ανάλογα με την έκδοση, προσφέρει αυτονομία έως και 180 χιλιόμετρα (WMTC), ενώ η βασική έκδοση καλύπτει έως 120 χιλιόμετρα, υπεραρκετά για τις καθημερινές ανάγκες μέσα στην πόλη. Διαθέτει μπαταρίες τεχνολογίας LFP (Lithium Iron Phosphate), ηλεκτροκινητήρα έως 23 kW, σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, πολύ μικρό κύκλο στροφής μόλις 4,5 μέτρων και δυνατότητα πλήρους φόρτισης σε περίπου 4 έως 4,5 ώρες μέσω AC φόρτισης.

Παράλληλα, εκδόσεις εξοπλίζονται με ψηφιακό πίνακα οργάνων 5 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών, Apple CarPlay και Android Auto, Bluetooth, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, απομακρυσμένο έλεγχο μέσω smartphone και πλήθος ακόμη τεχνολογιών που μέχρι σήμερα συναντούσε κανείς σε μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων.

Με μήκος μόλις 2,685 μέτρων, το Linktour Alumi κινείται με εξαιρετική ευκολία στους στενούς δρόμους των ελληνικών πόλεων, ενώ η ηλεκτρική του αρχιτεκτονική εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης και συντήρησης, αποτελώντας μία ολοκληρωμένη λύση τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματικούς στόλους.

To FMS Group φέρνει στην ελληνική αγορά το νέο Linktour Alumi με στόχο να προσφέρει μία προσιτή, σύγχρονη και ποιοτική επιλογή ηλεκτροκίνησης, καλύπτοντας τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για βιώσιμη αστική μετακίνηση.

Το Linktour Alumi είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμές που ξεκινούν από 8.900 ευρώ, αποτελώντας μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών οχημάτων πόλης.

Το συνέδριο του Economist αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις πολιτικού και οικονομικού διαλόγου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κορυφαίους αξιωματούχους, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην οικονομία, την τεχνολογία, την ενέργεια, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο συνέδριο αισθητή την παρουσία του έκανε το νέο Linktour Alumi.