Οι εποχές αλλάζουν και μαζί τους ο τρόπος που μετακινούμαστε. Τα τελευταία χρόνια, και καθώς η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος, έχουν εμφανιστεί αρκετές εναλλακτικές προτάσεις που στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων όπως το πάρκινγκ, το μποτιλιάρισμα και το αυξανόμενο κόστος μετακίνησης.

Σε μία όμορφη παρουσίαση στην ηλιόλουστη Αθηναική Ριβιέρα, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το ολοκαίνουργιο Linktour Alumi, ένα διθέσιο μικρό ηλεκτρικό microcar που θέλει να λύσει τα χέρια των αστικών μετακινήσεων. Να πούμε πως την εισαγωγή των μοντέλων έχει αναλάβει η FMS Group με το όχημα να διατίθεται ήδη σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (σε συνεργασία με τον όμιλο Συγγελίδη) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ θα ακολουθήσουν αρκετά νέα σημεία πώλησης και σε νησιά.

Τι είναι λοιπόν το Linktour Alumi;

Είναι ένα microcar με μήκος 2.685χλστ. πλάτος 1.500χλστ. ύψος 1.555χλστ. και μεταξόνιο 1.800χλστ. το οποίο έρχεται να προσφέρει δύο πολύ άνετες θέσεις για επιβάτες αλλά και ένα πορτπαγκάζ 320λτ.

Όσον αφορά την αισθητική του, να σας πούμε πως το σύνολο έχει ήδη κερδίσει τα βραβεία iF Design Award και Red Dot Award, ενώ όπως παρατηρείτε και οι ίδιοι, ξεχωρίζει χάρη στα λεπτά LED φωτιστικά σώματα, την πανοραμική ηλιοροφή αλλά και τις πόρτες δίχως πλαίσιο.

Εκεί που ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο από τον ανταγωνισμό του, είναι το εσωτερικό. Εκτός από τους πολύ καλούς χώρους για δύο άτομα, προσφέρει και ανέσεις που δεν έχουμε συναντήσει σε πολλά microcars. Ποιες είναι αυτές; Ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 5 ιντσών, μία κεντρική οθόνη 10,25 ιντσών αλλά και κλιματισμό.

Το σύνολο ζυγίζει συνολικά 468 κιλά καθώς είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο (από αυτό το χαρακτηριστικό βαφτίστηκε και Alumi) με το πλαίσιο να ζυγίζει μόλις 95 κιλά και την μπαταρία να είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο. Κάτι που σημαίνει αυξημένη ακαμψία και περισσότερη ασφάλεια.

Οδηγείται και από 16 ετών

Το νέο Alumi διατίθεται στη χώρα μας σε δύο εκδόσεις κατηγοριών L6e και L7e. Αυτό σημαίνει πως η πρώτη εκδοχή του μπορεί να οδηγηθεί από τα 16 έτη με άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου, με το όχημα να αποδίδει σχεδόν 17 άλογα, ενώ η μπαταρία των 7.2kWh προσφέρει αυτονομία έως 120χλμ. (WMTC κύκλος μέτρησης) και την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 45χλμ./ώρα.

Από την άλλη, η δεύτερη έκδοση Elite που ανήκει και στην κατηγορία L7e, αποδίδει 30 άλογα με 95 Nm ροπής, ενώ η μπαταρία των 12.96kWh προσφέρει αυτονομία 180χλμ. την ώρα που η τελική ταχύτητα των 90χλμ./ώρα “ξεκλειδώνει” και κίνηση σε λεωφόρους.

Τιμές

Η FMS Group ακολουθεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εμπορική πολιτική για το νέο Linktour Alumi, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά μικροαυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς. Με την αξιοποίηση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», η τιμή εκκίνησης του μοντέλου διαμορφώνεται στα 8.700 ευρώ, ενώ οι νέοι ηλικίας έως 29 ετών μπορούν να επωφεληθούν από επιπλέον έκπτωση 500 ευρώ.

Αναλυτικά, οι τιμές της γκάμας έχουν ως εξής:

Σειρά L6e (τελική ταχύτητα έως 45 χλμ./ώρα)

Alumi L6e: από 8.700 ευρώ

Alumi L6e Plus: από 9.900 ευρώ

Alumi L6e Pro: από 10.750 ευρώ

Σειρά L7e (τελική ταχύτητα έως 90 χλμ./ώρα)