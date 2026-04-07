Το θρυλικό αγωνιστικό Lola T70 του 1965, επιστρέφει το 2026 σε μία σύγχρονη εκδοχή που συνδυάζει old-school νοοτροπία με σύγχρονη τεχνολογία.

Η “νέα γενιά” έρχεται στις εκδόσεις T70S (αγωνιστικό) και T70S GT (δρόμου) και ουσιαστικά αποτελεί μια «αναβίωση» του αυθεντικού αγωνιστικού που έγραψε ιστορία στο Le Mans και στο Can-Am. Και στις δύο φυσικά είναι πισωκίνητο και με χειροκίνητο κιβώτιο.

Κάτω από το καπό της road έκδοσης βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V8 6,2 λίτρων με 500 ίππους, ενώ η αγωνιστική έκδοση ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά, φτάνοντας έως και τους 530 ίππους από V8 5 λίτρων. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε μόλις 2,9 και 2,5 δευτερόλεπτα αντίστοιχα και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 320χλμ./ώρα.

Το βάρος του συνόλου είναι μόλις 900 κιλά, ενώ χωρίς βαριές μπαταρίες και περίπλοκα συστήματα, το μοντέλο βασίζεται στην καθαρή αναλογία ισχύος/βάρους που αγγίζει επίπεδα hypercar. Μάλιστα, παρότι μιλάμε για ένα καθαρόαιμο V8 τέρας, η κατασκευή του είναι πιο… οικολογική από ποτέ, καθώς το αμάξωμα χρησιμοποιεί νέα σύνθετα υλικά από φυτικές ίνες και ζαχαροκάλαμο, μειώνοντας σημαντικά το αποτύπωμα CO₂.

Σχεδιαστικά, το μοντέλο διαθέτει χαμηλό, φαρδύ αμάξωμα, έντονες καμπύλες και απόλυτα «αναλογικό» χαρακτήρα. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν τεράστιες οθόνες ή gadgets, αλλά μία καμπίνα που σε βάζει κατευθείαν στη θέση του οδηγού ενός αγωνιστικού.

Συνολικά θα κατασκευαστούν μόλις 16 κομμάτια παγκοσμίως, που σημαίνει… όποιος εκατομμυριούχος προλάβει. Όσον για την τιμή, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, θεωρείται δεδομένο ότι θα κινηθεί σε επίπεδα επταψήφιου ποσού, κάνοντας το συγκεκριμένο project περισσότερο συλλεκτικό κομμάτι.