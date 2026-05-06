Η Renault επεκτείνει τη γκάμα του νέου Clio παρουσιάζοντας τη νέα έκδοση Eco-G 120 hp EDC, η οποία συνδυάζει βενζίνη και υγραέριο (LPG), προσφέροντας χαμηλό κόστος χρήσης αλλά και πολύ μεγάλη αυτονομία.

Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί έναν τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1,2 λίτρων άμεσου ψεκασμού, ο οποίος αποδίδει 120 ίππους και 200 Nm ροπής. Σε σχέση με τον προηγούμενο Eco-G 100, η ισχύς αυξήθηκε κατά 20 ίππους και η ροπή κατά 30 Nm.

Η σημαντικότερη αλλαγή όμως αφορά την αυτονομία. Χάρη στη bi-fuel διάταξη με δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ, 39 λίτρα βενζίνης και 50 λίτρα LPG (από 40λτ. που ήταν στην προηγούμενη γενιά), το νέο Clio μπορεί να διανύσει έως και 1.450 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό.

Παράλληλα, η LPG έκδοση συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC. Η Renault αναφέρει πως το κιβώτιο εξασφαλίζει πιο ομαλές αλλαγές σχέσεων, καλύτερη άνεση στην καθημερινή οδήγηση και ταχύτερες αντιδράσεις, ενώ υπάρχουν και paddles πίσω από το τιμόνι για χειροκίνητες αλλαγές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η κατανάλωση LPG ξεκινά από 6,5 λτ./100 χλμ. με τις εκπομπές CO₂ στα 105 γρ./χλμ. ενώ για το 0-100 χλμ./ώρα το Clio χρειάζεται 9,8 δευτερόλεπτα.

Δεν είναι μυστικό πως η τεχνολογία LPG αποτελεί μία ώριμη και δοκιμασμένη λύση για τον όμιλο, ο οποίος διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών στα bi-fuel μοντέλα μέσω Renault και Dacia. Μάλιστα το LPG σύνολο αυτό, εξοπλίζει ήδη άλλα μοντέλα της φίρμας, όπως το Renault Symbioz και το Renault Captur.

Το νέο Clio Eco-G 120 EDC τοποθετείται ως εναλλακτική πρόταση απέναντι τόσο στις κλασικές βενζινοκίνητες εκδόσεις όσο και στο full hybrid E-Tech 160 hp (δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες αλλά και την πρώτη οδηγική μας εμπειρία) δίνοντας έμφαση κυρίως στο χαμηλό κόστος καυσίμου, λύνοντας τα χέρια στους… χιλιομετροφάγους.