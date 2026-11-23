Έχουμε δει αυτοκίνητα να υποβάλλονται σε αμέτρητες δοκιμές πρόσκρουσης, να πέφτουν από ύψος, να συγκρούονται με εμπόδια και να δοκιμάζονται σε ακραίες συνθήκες. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, όμως, φαίνεται πως θέλει να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη των εντυπωσιακών παρουσιάσεων. Αυτή τη φορά, η Lynk & Co αποφάσισε να στείλει το νέο της 07 GT κατευθείαν σε έναν γκρεμό, με ταχύτητα 70 χλμ./ώρα, προκειμένου να αναδείξει την αντοχή της κατασκευής του.

Η διαδικασία ξεκίνησε με το 07 GT να κινείται με 60 χλμ./ώρα σε μια ανώμαλη διαδρομή μήκους 100 μέτρων. Στη συνέχεια, ανέπτυξε ταχύτητα 70 χλμ./ώρα και έφτασε σε μια ειδικά διαμορφωμένη ράμπα στην άκρη της βουνοπλαγιάς. Το αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα και άρχισε να κατρακυλά στην πλαγιά, πραγματοποιώντας συνολικά έξι πλήρεις ανατροπές πριν ακινητοποιηθεί.

Έξι τούμπες και οι πόρτες εξακολουθούσαν να ανοίγουν

Παρά τις αλλεπάλληλες ανατροπές και τις σοβαρές εξωτερικές ζημιές, ο χώρος των επιβατών διατήρησε τη δομική του ακεραιότητα, χωρίς σημαντική παραμόρφωση που να εισχωρεί στην καμπίνα.

Μάλιστα, και οι τέσσερις πόρτες εξακολουθούσαν να ανοίγουν μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα τέτοιο περιστατικό, καθώς μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση των διασωστών στους επιβάτες.

In the ongoing battle for most dramatic car safety demo, Lynk & Co has decided to launch a 07 GT off the end of a runway and over a cliff. It went well. https://t.co/oZuglCHP0X — Inside China Auto (@InsideChinaAuto) November 19, 2026



Η πανοραμική γυάλινη οροφή ράγισε, αλλά παρέμεινε στη θέση της, χωρίς να καταρρεύσει προς το εσωτερικό. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, οι πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας διατήρησαν την πίεσή τους για περισσότερα από έξι δευτερόλεπτα, προστατεύοντας θεωρητικά τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των διαδοχικών ανατροπών.

Η Lynk & Co αναφέρει επίσης ότι η μπαταρία του plug-in hybrid συστήματος δεν παρουσίασε καπνό, φωτιά ή έκρηξη, ενώ το ρεζερβουάρ καυσίμου παρέμεινε άθικτο.

«Έχουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο»

Η επιτυχία της δοκιμής ενθουσίασε και τα στελέχη του ομίλου Geely, στον οποίο ανήκει η Lynk & Co. Ο Chen Qu, επικεφαλής παγκόσμιας επικοινωνίας της Geely, σχολίασε το αποτέλεσμα με μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική ανάρτηση στο X, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία διαθέτει το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο.

Μάλιστα, πρόσθεσε με χιούμορ ότι δεν δέχεται αμφισβήτηση από κανέναν, με εξαίρεση τη Volvo. Μία αναφορά, όχι τυχαία, καθώς και η σουηδική εταιρεία βρίσκεται κάτω από την ίδια επιχειρηματική ομπρέλα της Geely.

Το νέο Lynk & Co 07 GT έρχεται και στην Ευρώπη

Πέρα από την εντυπωσιακή δοκιμή, το 07 GT έχει ενδιαφέρον και ως αυτοκίνητο. Πρόκειται για το πρώτο station wagon της Lynk & Co, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα CMA της Geely και χρησιμοποιεί το plug-in hybrid σύστημα EM-P. Η κορυφαία τετρακίνητη έκδοση αποδίδει έως 530 ίππους, ενώ η μπαταρία έχει χωρητικότητα 28,3 kWh.Το μοντέλο έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην ευρωπαϊκή αγορά, στο πλαίσιο της έκθεσης αυτοκινήτου του Παρισιού, ενώ η Lynk & Co προετοιμάζει την εμπορική του διάθεση στην Ευρώπη μέσα στο 2027.