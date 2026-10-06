Η ελληνική αγορά ξεκίνησε δειλά δειλά να επεκτείνεται και στα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για σκληρές εργασίες. Ένα από αυτά που μπορείτε δείτε στην έκθεση αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026» στο Metropolitan Expo (έως τις 11 Οκτωβρίου) είναι το νέο MAXUS eTERRON 9. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό και τετρακίνητο pick-up με απεριόριστες δυαντότητες.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του eTERRON 9 αξιοποιεί την άμεση απόκριση της ηλεκτροκίνησης, την τετρακίνηση και την έξυπνη διαχείριση της διαθέσιμης ισχύος για υψηλές επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών.

Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει μέγιστη ισχύ 125 kW και ροπή 250 Nm, ενώ ο πίσω 200 kW και 450 Nm αντίστοιχα. Μαζί προσφέρουν συνδυασμένη μέγιστη ισχύ 325 kW και 700 Nm, εξασφαλίζοντας ισχυρή και άμεσα διαθέσιμη απόδοση.

Σε κανονικές συνθήκες οδήγησης, το σύστημα δίνει προτεραιότητα στον πίσω άξονα, χρησιμοποιώντας τον εμπρός ηλεκτροκινητήρα όταν οι συνθήκες ή οι απαιτήσεις του οδηγού το επιβάλλουν. Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου προσαρμόζει συνεχώς την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες. Σε περίπτωση απώλειας πρόσφυσης στους πίσω τροχούς, μειώνει την ροπή σε αυτούς και αυξάνει αντίστοιχα τη συμμετοχή του εμπρός ηλεκτροκινητήρα, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της πρόσφυσης και στη σταθερότητα του οχήματος.

Η μπαταρία LFP χωρητικότητας 102,2 kWh προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία έως 430 χλμ. κατά WLTP. Οι κυψέλες της τοποθετούνται σε ενισχυμένη εσωτερική δομή, σχεδιασμένη ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικά τον διαθέσιμο χώρο και να προστατεύει τη συστοιχία από μηχανικές καταπονήσεις. Το πλαίσιο του οχήματος και η μεταλλική προστασία κάτω από την μπαταρία δημιουργούν επιπλέον επίπεδα προστασίας κατά την κίνηση σε ανώμαλο έδαφος.

Η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) υποστηρίζεται με ισχύ έως 11 kW, ενώ σε σταθμό ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 115 kW. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η φόρτιση από 20% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 42 λεπτά. Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης επηρεάζεται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η κατάσταση της μπαταρίας, καθώς και η διαθέσιμη ισχύς του σταθμού φόρτισης.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη θερμική διαχείριση. Το σύστημα διασυνδέει τη μπαταρία, το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και τον κλιματισμό της καμπίνας, αξιοποιώντας την αντλία θερμότητας και τα επιμέρους κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, η βαλβίδα εννέα καναλιών συντονίζει τη λειτουργία των διαφορετικών κυκλωμάτων, επιτρέποντας την αποδοτικότερη αξιοποίηση της διαθέσιμης θερμικής ενέργειας.

Τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει την ένταση της επιβράδυνσης ανάλογα με τη διαδρομή και τις προσωπικές του προτιμήσεις, ανακτώντας παράλληλα κινητική ενέργεια και επιστρέφοντάς την στην μπαταρία.

Αυτό που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όσοι αμφιβάλετε για τις δυνατότητες του ηλεκτρικού επαγγελματικού αυτοκινήτου είναι ότι κάτω από το επιβλητικό και σύγχρονο αμάξωμα του eTERRON 9 κρύβεται ένα κορυφαίο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που προσφέρει επιδόσεις οι οποίες εντυπωσιάζουν.

Η πραγματική αξία ενός pick-up κρίνεται στις ικανότητές του υπό πίεση, και το eTERRON 9 δεν κάνει απολύτως καμία παραχώρηση σε αυτόν τον τομέα. Αποδεικνύοντας ότι οι μηδενικοί ρύποι μπορούν να συνδυαστούν με την απόλυτη πρακτικότητα, διαθέτει εντυπωσιακή ικανότητα ρυμούλκησης που φτάνει τα 3.500 κιλά.

Είτε πρόκειται για τη μεταφορά βαρέων επαγγελματικών φορτίων, είτε για απαιτητικές εξορμήσεις στη φύση το Σαββατοκύριακο με ρυμούλκηση σκάφους ή τρέιλερ, η αποδοτική τετρακίνηση και η στιβαρή του κατασκευή το καθιστούν το απόλυτο εργαλείο. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό ισχύος, τεχνολογίας και ευελιξίας, που έχει μελετηθεί για να εξυπηρετεί άριστα τόσο την απαιτητική επαγγελματική όσο και την καθημερινή χρήση.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και ιδιώτες που αναζητούν την καινοτομία, χωρίς να θυσιάζουν τη δύναμη και τον εξοπλισμό. Το μοντέλο διατίθεται στην ελληνική αγορά σε δύο πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις: την Luxury και την Premium. Η κάθε έκδοση έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας των σύγχρονων οδηγών, αναβαθμίζοντας την εμπειρία οδήγησης ενός ημιφορτηγού σε επίπεδα πολυτελούς SUV.

Οι τιμές

Το eTERRON 9 συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση:

Βασική εγγύηση 5 έτη /160.000 km

Εγγύηση ηλεκτροκινητήρα / μονάδας ελέγχου ηλεκτροκινητήρα. 8 έτη/200.000 km

Εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 έτη/200.000 km