Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το MAXUS Roadshow 2026 θα διαρκέσει σχεδόν δύο μήνες. Το «ταξίδι» ξεκίνησε την 1η Μαΐου και αφού καλύψει ένα εκτεταμένο δίκτυο περιοχών σε όλη την Ελλάδα θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου.

Με αυτό το event όσοι ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τις δυνατότητες ενός από τα επαγγελματικά αυτοκίνητα της MAXUS, θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν εύκολα και άνετα. Θα ενημερωθούν για τα μοντέλα, τις εκδόσεις και τις δυνατότητες που έχει κάθε ένα από αυτά δοκιμάζοντας τα σε πραγματικές συνθήκες.

Η εταιρία με αυτή την ενέργεια θέλει να βοηθήσει τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους να ανακαλύψουν μόνοι τους τις λειτουργικότητες σε καθημερινή χρήση.

Το MAXUS Roadshow αποτελεί μία δυναμική πρωτοβουλία που δίνει την δυνατότητα σε επαγγελματίες και στο ευρύ κοινό να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της μάρκας και να τα οδηγήσουν σε πραγματικές συνθήκες, μέσα από οργανωμένες στάσεις σε επιλεγμένα σημεία.

Στο επίκεντρο της ενέργειας βρίσκονται τα μοντέλα T60, Deliver 7 και Deliver 9, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών, συνδυάζοντας αντοχή, πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία.

Κατά τη διάρκεια του Roadshow, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά, τις εκδόσεις και τις δυνατότητες των μοντέλων καθώς και να πραγματοποιήσουν test drive.

Η εμπειρία του MAXUS Roadshow υποστηρίζεται και ψηφιακά, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης σελίδας: https://maxuscaravan.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα, να επιλέξουν την περιοχή που τους εξυπηρετεί και να κλείσουν το δικό τους test drive.

Με το MAXUS Roadshow, η μάρκα ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά, φέρνοντας τη γκάμα της πιο κοντά σε επαγγελματίες και σε όσους αναζητούν αξιόπιστες, πρακτικές και σύγχρονες λύσεις μετακίνησης και εργασίας.