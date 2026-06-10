Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα σπορ μοντέλα είτε εξαφανίζονται είτε μετατρέπονται σε βαριά εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα, η Mazda συνεχίζει να επενδύει στο MX-5, αποδεικνύοντας ότι η συνταγή της ελαφριάς και απολαυστικής οδήγησης παραμένει ζωντανή.

Η ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε την ανανεωμένη ευρωπαϊκή έκδοση του MX-5, προσθέτοντας λίγη περισσότερη ισχύ, νέες επιλογές εξοπλισμού και μια ειδική έκδοση που έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ξεχωριστό χαρακτήρα του μικρού roadster.

Η σημαντικότερη μηχανική αλλαγή αφορά τον ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει πλέον 136 ίππους, τέσσερις περισσότερους σε σχέση με πριν. Μπορεί το κέρδος να ακούγεται μικρό στα χαρτιά, όμως η Mazda επιμένει ότι οι επεμβάσεις έγιναν με στόχο τη βελτίωση της απόκρισης και της οδηγικής αίσθησης, στοιχεία που αποτελούν τη φιλοσοφία του MX-5 εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Παράλληλα, η γκάμα αποκτά τη νέα ειδική έκδοση Yakudo η οποία έχει υφασμάτινη οροφή, με ασημί λεπτομέρειες και δαγκάνες φρένων, ενώ προστίθεται και η νέα απόχρωση Zinc Green που χαρίζει μια πιο φρέσκια εικόνα στο μοντέλο.

Οι αλλαγές στο εσωτερικό είναι περιορισμένες, με την κεντρική οθόνη πολυμέσων των 8,8 ιντσών να παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς στην καμπίνα. Εκεί όπου η Mazda έδωσε μεγαλύτερη έμφαση είναι στον τομέα της ασφάλειας, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά το σύστημα Driver Attention Alert στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων.

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι ότι, παρά τα 12 χρόνια παρουσίας της γενιάς ND στην αγορά, το MX-5 εξακολουθεί να παραμένει πιστό στις αρχές που το έκαναν διάσημο. Χαμηλό βάρος, πίσω κίνηση, χειροκίνητο κιβώτιο και μια οδηγική εμπειρία που βάζει τον οδηγό στο επίκεντρο. Την ώρα που οι περισσότερες εταιρείες κυνηγούν μεγαλύτερες μπαταρίες και περισσότερες οθόνες, η Mazda συνεχίζει να επενδύει στην απλότητα.

Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι το μέλλον των μικρών σπορ αυτοκινήτων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο λόγω των αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών. Παρ’ όλα αυτά, η Mazda έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να κρατήσει το MX-5 στη ζωή για όσο το δυνατόν περισσότερο, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του.