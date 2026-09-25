Υπάρχουν αυτοκίνητα που έγιναν θρύλοι και υπάρχουν και εκείνα που, παρότι έγραψαν τη δική τους σελίδα στην ιστορία της αυτοκίνησης, έμειναν σχεδόν στην αφάνεια. Το MCA Centenaire είναι ένα από αυτά, όμως πλέον όλα τα φώτα στρέφονται πάνω του καθώς ετοιμάζεται να περάσει από τη ράμπα δημοπρασίας.

Το Centenaire θεωρείται το πρώτο αυτοκίνητο δρόμου παραγωγής που χρησιμοποίησε carbon-fibre monocoque πλαίσιο, αρκετά χρόνια πριν η συγκεκριμένη τεχνολογία γίνει συνώνυμη με τα κορυφαία supercars και hypercars.

Η συγκεκριμένη MCA Centenaire του 1990 θα προσφερθεί στις 9 Οκτωβρίου 2026, στη δημοπρασία Zoute Concours Auction της Broad Arrow, στο Knokke-Heist του Βελγίου. Η εκτίμηση κινείται μεταξύ 900.000 και 1,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα που δείχνουν πόσο σημαντική θεωρείται πλέον η ιστορική της αξία.

Το supercar που ήρθε από το Μονακό

Η Monte Carlo Automotive, ή MCA, ιδρύθηκε το 1985 από τον πρώην οδηγό Formula 2 Fulvio-Maria Ballabio, με στόχο να δημιουργήσει ένα πραγματικά ξεχωριστό supercar στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

Για το φιλόδοξο εγχείρημα συγκεντρώθηκε μια εντυπωσιακή ομάδα ανθρώπων από τον κόσμο των αγώνων. Τεχνικός διευθυντής ήταν ο Carlo Chiti, ένας μηχανικός με σημαντική ιστορία στη Ferrari και την Alfa Romeo, ο οποίος είχε ιδρύσει και διευθύνει την αγωνιστική Autodelta. Στην εξέλιξη συμμετείχαν επίσης ο πρώην αγωνιστικός διευθυντής της Alfa Romeo Pier Luigi Corbari, ο ειδικός της Formula 1 Marcel Zunnino και ο πρώην οδηγός και κατασκευαστής της Formula 1 Guglielmo Bellasi, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στα ανθρακονήματα.

Το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε τον Μάιο του 1990, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Automobile Club de Monaco. Από εκεί προέκυψε και το όνομα Centenaire, ενώ παράλληλα το αυτοκίνητο έμεινε στην ιστορία ως το πρώτο supercar που κατασκευάστηκε στο Μονακό.

Lamborghini V12 κάτω από το καπό

Για την κίνηση του Centenaire η MCA στράφηκε στη Lamborghini. Το αυτοκίνητο εξοπλίστηκε με τον 5,2 λίτρων V12 της Countach, ο οποίος απέδιδε περίπου 455 ίππους και συνεργαζόταν με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων της ZF. Το πραγματικά επαναστατικό στοιχείο όμως είναι ότι το Centenaire χρησιμοποίησε πλήρες carbon-fibre monocoque πλαίσιο, κάτι πρωτοποριακό για αυτοκίνητο δρόμου παραγωγής εκείνη την εποχή. Μάλιστα, η τεχνολογία αυτή προηγήθηκε χρονικά της McLaren F1, η οποία παρουσιάστηκε το 1992 ως πρωτότυπο και μπήκε στην παραγωγή το 1994.

Στόχος τα 100 αυτοκίνητα – τελικά μόλις πέντε

Η MCA είχε πολύ μεγαλύτερες βλέψεις. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε την κατασκευή περίπου 100 Centenaire, όμως η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Οι οικονομικές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ενός τόσο σύνθετου αυτοκινήτου οδήγησαν το πρόγραμμα σε αδιέξοδο. Τελικά κατασκευάστηκαν μόλις πέντε Centenaire μεταξύ 1990 και 1992, με τα τρία να αποτελούν τα αυτοκίνητα δρόμου και δύο να εξελίσσονται στη συνέχεια για αγωνιστική χρήση και το Le Mans.

Και τώρα πωλείται το πρώτο απ’ όλα

Αρχικά έφερε τον αριθμό πλαισίου 001 και χρησιμοποιήθηκε από την MCA για εξέλιξη, δοκιμές και παρουσιάσεις. Στη συνέχεια πήρε την κωδική ονομασία EL0002 και παρέμεινε για περίπου δέκα χρόνια στις εγκαταστάσεις της Lamborghini στη Sant’Agata Bolognese. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 πέρασε στον ιδρυτή της MCA, Fulvio Ballabio. Το 2007 βάφτηκε μπλε και έκανε την εμφάνισή του στην έκθεση Rétromobile στο Παρίσι. Το 2014 αποκτήθηκε από τον σημερινό ιδιοκτήτη του και περίπου δύο χρόνια αργότερα το αμάξωμα αποκαταστάθηκε, επιστρέφοντας στο αρχικό Ivory White χρώμα.

Το λευκό αμάξωμα συνδυάζεται με κόκκινο δερμάτινο εσωτερικό, έναν συνδυασμό που επιλέχθηκε ώστε να παραπέμπει στα χρώματα του Πριγκιπάτου του Μονακό. Πρόκειται, μάλιστα, για το μοναδικό Centenaire που είχε εξαρχής αυτή τη συγκεκριμένη χρωματική διαμόρφωση.

1.560 χιλιόμετρα, αλλά με μια σημαντική υποσημείωση

Το οδόμετρο σήμερα δείχνει μόλις 1.560 χιλιόμετρα. Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Επειδή το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα χρόνια της ζωής του για εξέλιξη, δοκιμές και παρουσιάσεις, η MCA έχει διευκρινίσει ότι είχε διανύσει περισσότερα χιλιόμετρα πριν μηδενιστεί το οδόμετρο και περάσει σε ιδιωτική συλλογή. Ο νέος ιδιοκτήτης, πάντως, δεν θα πάρει απλώς ένα εξαιρετικά σπάνιο αυτοκίνητο. Το Centenaire συνοδεύεται από έναν ιδιαίτερα πλούσιο φάκελο ιστορικών εγγράφων, με αλληλογραφία και υλικό της MCA, φωτογραφίες από την παραμονή του στη Lamborghini και την παρουσίασή του στη Rétromobile, αλλά και αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ της Lamborghini και του Ballabio για την προμήθεια των V12 κινητήρων.