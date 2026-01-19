Του Περικλή Χαλάτση

Η αγορά αυτοκινήτου το 2025 είχε συνολικά θετική πορεία σε σύγκριση με το 2024. Οι ταξινομήσεις νέων Ι.Χ παρά την εντυπωσιακή αύξηση του Δεκεμβρίου, έκλεισε με ένα ποσοστό +5.2%.

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και μετά την επεξεργασία του ΣΕΑΑ τα στοιχεία από τις ταξινομήσεις έχουν ως εξής:

Τον Δεκέμβριο 25 ταξινομήθηκαν 10.747 καινούργια Ι.Χ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχαν ταξινομηθεί 8.704 νέα αυτοκίνητα. Αν το δούμε σε ποσοστά η αύξηση έφθασε το +23.5%.

Από την 1 Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ταξινομήθηκαν 144.200 νέα Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχαν ταξινομηθεί 137.075 αυτοκίνητα. Φέτος η αύξηση ήταν +5.2%

Αν δούμε πως πήγε η αγορά στα υβριδικά η καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα διαπιστώσουμε το εξής:

Toν Δεκέμβριο του 2024 ταξινομήθηκαν 722 PHEV και το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ταξινομήθηκαν 1348 (αύξηση +86%)

Στην κατηγορία BEV το 2024 ταξινομήθηκαν 1081 Ι.Χ και το 2025 ταξινομήθηκαν 1151 (+6.5%)

Τους 12 μήνες του 2024 ταξινομήθηκαν 8.262 PHEV ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ταξινομήθηκαν 11.657 (αύξηση+41%).

Στην κατηγορία BEV το 2024 ταξινομήθηκαν 8.707 και το 2025 ταξινομήθηκαν 8.894 (+2.1%)

Μπορεί τα νούμερα στα αυτοκίνητα με κινητήρες BEV και PHEV να μην είναι μεγάλα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και άσχημα δεδομένου ότι η πρωτεύουσα στα έργα υποδομής και υποστήριξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων υστερεί.

Tο Β segment βρέθηκε και πάλι στην κορυφή των προτιμήσεων του αγοραστικού κοινού. Οι αγοραστές στην Ελλάδα επέλεξαν με διαφορά τη B- TOTAL κατηγορία. Τον Δεκέμβριο η B- TOTAL είχε το 50.7% και το 2025 το 52.3% . Τους 12 μήνες του 2024 είχε 56% και το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχε 55.7%. Το 2025 η κατηγορία αυτή έχασε -0.3%.

Να δούμε τώρα τι κινητήρες επέλεξαν οι 144.200 αγοραστές. Τα υβριδικά αυτοκίνητα το 2024 το μήνα Δεκέμβριο 25 είχαν 52.1 τον αντίστοιχο μήνα του 2024 ήταν 45.5% (αύξηση 6.6%.

Τους 12 μήνες του 2024 ταξινομήθηκαν 50.7 HEV και το 2024 ταξινομήθηκαν 42.3 (αύξηση +8.5%)

Τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης το 2025 κατέλαβαν μερίδιο 28.3% και το 2025 το μερίδιο ήταν 35.7% δηλαδή υπήρξε μείωση -7.4%

Τα στοιχεία που έχουμε για την Ευρώπη είναι από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο. Το 2024 ταξινομήθηκαν 868.910 και το 2025 το αντίστοιχο διάστημα ταξινομήθηκαν 887.491.