Η γνωστή σε όλους μας λειτουργία Stop/Start, η οποία εδώ και χρόνια έχει γίνει σχεδόν… στάνταρ σε σύγχρονα αυτοκίνητα, βρίσκεται σε φάση αποχώρησης από τις επιλογές πολλών κατασκευαστών. Αν και αρχικά παρουσιαζόταν ως ένας απλός τρόπος μείωσης κατανάλωσης και εκπομπών CO₂ σε αστικές συνθήκες, η πρακτική της «αυτόματης απενεργοποίησης» του κινητήρα στο κόκκινο φανάρι ή στην κίνηση φαίνεται να έχει χάσει μέρος από τη χρησιμότητά της σε μια εποχή όπου οι κινητήρες γίνονται πιο αποδοτικοί και η ηλεκτρική υποβοήθηση πιο διαδεδομένη.

Το σύστημα Auto Stop-Start λειτουργεί με το να σβήνει αυτόματα τον κινητήρα όταν το αυτοκίνητο σταματήσει (π.χ. σε φανάρι), επανεκκινώντας τον όταν ο οδηγός πατήσει το πεντάλ του συμπλέκτη ή του φρένου. Η ιδέα ήταν απλή και δημοφιλής: εξοικονόμηση καυσίμου στο «σταμάτα-ξεκίνα» της πόλης, με μείωση στην κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων.

Ωστόσο, η χρήση και η αξία της τεχνολογίας αυτής αναθεωρείται από τους κατασκευαστές. Με την αυξανόμενη διάδοση υβριδικών και plug-in συστημάτων αλλά και νέων πιο αποδοτικών κινητήρων εσωτερικής καύσης, η έμφαση στην παραδοσιακή λειτουργία Stop-Start φαίνεται να μειώνεται, καθώς τα σύγχρονα σύνολα έχουν μικρότερες απώλειες και πιο έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι μηχανικοί αναφέρουν ότι το σύστημα Auto Stop-Start μπορεί να προσθέτει επιπλέον φόρτο στο σύστημα και να επηρεάζει την αίσθηση ομαλότητας στη λειτουργία (ένα ζήτημα που, σε πιο premium σύνολα, αντιμετωπίζεται με εναλλακτικές λύσεις).

Παράλληλα, σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα όπου ο κινητήρας εσωτερικής καύσης απενεργοποιείται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα, η κλασική λειτουργία Stop-Start γίνεται περιττή. Καθώς όλο και περισσότερα μοντέλα υιοθετούν τέτοιου είδους αρχιτεκτονικές, η ανάγκη για ένα ξεχωριστό Stop-Start μειώνεται ακόμη περισσότερο.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες φαίνεται να επενδύουν περισσότερο σε ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν προηγμένη θερμική απόδοση, ανάκτηση ενέργειας και ηλεκτρική υποβοήθηση, αντί για μια μεμονωμένη λειτουργία που ήταν χρήσιμη κυρίως στα πρώτα χρόνια της ευρείας υιοθέτησης.

Αν και το Auto Stop-Start παραμένει ακόμα σε πολλά μοντέλα, ειδικά στις βασικές εκδόσεις με παραδοσιακούς κινητήρες, η τάση δείχνει ότι στο άμεσο μέλλον θα αρχίσει να εξαφανίζεται σταδιακά, ιδιαίτερα σε premium, ηλεκτρικά και υβριδικά σύνολα. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει την ευρύτερη μετάβαση της αυτοκίνησης σε πιο αποδοτικές, ολοκληρωμένες και έξυπνες λύσεις διαχείρισης ενέργειας.

Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η αλλαγή ισχύει προς το παρόν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή είναι αποτέλεσμα αμερικανικής ρυθμιστικής απόφασης της EPA , δεν πρόκειται για παγκόσμια απόφαση ή παγκόσμιο κανονισμό που καταργεί τη χρήση του Start-Stop σε όλα τα αυτοκίνητα. Το μόνο σίγουρο είναι πως στην Ευρώπη, θα συνεχίσουμε να το έχουμε για πολλά χρόνια ακόμα.