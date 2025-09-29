Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εκατομμύρια άνθρωποι νοικιάζουν αυτοκίνητα κάθε χρόνο, αλλά αν δεν ζείτε κοντά σε κέντρο πόλης ή αεροδρόμιο, η πρόσβαση σε ένα μπορεί να είναι δύσκολη και η παράδοση στην πόρτα σας ακριβή. Τώρα, μια γερμανική εταιρεία πιστεύει ότι μπορεί να ομαλοποιήσει ολόκληρη τη διαδικασία ενοικίασης χρησιμοποιώντας άτομα που θα οδηγούν εξ αποστάσεων το ενοικιαζόμενο όχημα στην τοποθεσία σας.

Η εταιρεία ονομάζεται Vay, το όνομα είναι μια χιουμοριστική αναφορά στον τρόπο που οι Γερμανοί προφέρουν τη λέξη way, και σχεδιάζει να λανσάρει την υπηρεσία τηλεκατευθυνόμενης ενοικίασης στο Βερολίνο μετά από μια πρόσφατη αλλαγή στους νόμους της χώρας. Αν και τα ταξί χωρίς οδηγό, όπως αυτά που λειτουργεί η Waymo στις ΗΠΑ, εξακολουθούν να μην είναι νόμιμα στην Ευρώπη, το γερμανικό κοινοβούλιο αυτό το καλοκαίρι χορήγησε άδεια για τηλεκατευθυνόμενα οχήματα να λειτουργούν σε εγκεκριμένες περιοχές από κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους ξεκινώντας από αυτόν τον Δεκέμβριο.

Ο ιδρυτής Thomas von der Oh δοκιμάζει την τεχνολογία του χρησιμοποιώντας ειδικά προσαρμοσμένα Kia Niro στο Λας Βέγκας, όπου επιτρέπονται τα ταξί χωρίς οδηγό, αναφέρει η Guardian.

Τα ίδια τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα μοιάζουν ως επί το πλείστον με τα κανονικά Kia e-Niro τελευταίας γενιάς, εκτός από κάποιο μικρό πρόσθετο εξοπλισμό παρακολούθησης στο μπροστινό και πίσω μέρος της οροφής, καθώς και στα πλαϊνά. Το εσωτερικό φαίνεται επίσης σχεδόν εργοστασιακό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπλοκη διαδικασία εγκλιματισμού για τον ενοικιαστή μόλις καθίσει πίσω από το τιμόνι.

Η παράδοση του αυτοκινήτου στον ενοικιαστή γίνεται από έναν οδηγό που κάθεται σε ένα γραφείο σε κάτι που μοιάζει με gaming rig, αντικρίζοντας την τριπλή οθόνη που χρησιμοποιούν πολλοί sim-racers. Αρκετά άλλα rig που ελέγχουν άλλα αυτοκίνητα βρίσκονται κοντά, το καθένα εξοπλισμένο με ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί στα αριστερά του τιμονιού που μπορεί να σβήσει το αυτοκίνητο και να το σταματήσει γρήγορα εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μόλις ο οδηγός ολοκληρώσει την παράδοση ενός αυτοκινήτου, «τηλεμεταφέρεται» σε ένα νέο αυτοκίνητο και συνεχίζει με τη μετακίνησή του.

Ποιος παίρνει τη δουλειά;

Οι οδηγοί πρέπει να ολοκληρώσουν εκατοντάδες δοκιμαστικά χλμ. πριν αποκτήσουν τα προσόντα, και παρόλο που κάποια εμπειρία στα παιχνίδια θα μπορούσε να είναι πλεονέκτημα, δεν είναι απαραίτητη. Εκτός αυτού, τα αυτοκίνητα φαίνεται να περιορίζονται στα 40χλμ./ώρα σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Vay. Η Vay αναφέρει ότι ο στόλος της στο Λας Βέγκας θα επεκταθεί σε 100 οχήματα πριν από το τέλος του 2025 και έχει ήδη ξεκινήσει μια υπηρεσία στο λιμάνι της Αμβέρσας-Μπριζ στο Βέλγιο, καθώς προετοιμάζεται να βγει σε πραγματικούς δημόσιους δρόμους στη Γερμανία τον επόμενο χρόνο.