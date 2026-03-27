Η BYD κάνει ένα ακόμη δυναμικό βήμα προς την ευρωπαϊκή αγορά, επιστρατεύοντας τον Daniel Craig για την παγκόσμια καμπάνια της premium μάρκας της, Denza. Η συνεργασία αυτή δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, αλλά σηματοδοτεί ξεκάθαρα την πρόθεση της εταιρείας να τοποθετήσει τη Denza απέναντι στα καθιερωμένα premium brands, με αιχμή την τεχνολογία και τον σχεδιασμό.

Η μάρκα, που ιδρύθηκε το 2010 ως συνεργασία της BYD με τη Daimler, μπαίνει πλέον σε νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο την παγκόσμια επέκταση μέσα στο 2026. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ευρώπη, όπου η Denza ετοιμάζει την επίσημη είσοδό της με μια γκάμα μοντέλων νέας ενέργειας και premium χαρακτήρα.

Το πρώτο μεγάλο βήμα θα γίνει στις 8 Απριλίου στο Παρίσι, σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού, όπου θα παρουσιαστεί το νέο κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας, το Z9GT. Πρόκειται για ένα shooting brake που έρχεται να συνδυάσει επιδόσεις, σχεδίαση και προηγμένη τεχνολογία, στοχεύοντας απευθείας στην ευρωπαϊκή premium αγορά.

Η επιλογή του Daniel Craig μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του ως James Bond, φέρνει μαζί του ένα προφίλ που συνδυάζει δυναμισμό, κομψότητα και κύρος, στοιχεία που η Denza θέλει να περάσει και στα μοντέλα της. Μέσα από την καμπάνια, ο Craig θα πρωταγωνιστεί σε μια σειρά υλικών επικοινωνίας, προβάλλοντας τη νέα ταυτότητα της μάρκας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι η BYD δεν βλέπει πλέον την Ευρώπη απλώς ως μια ακόμη αγορά, αλλά ως βασικό πεδίο ανάπτυξης. Η Denza φιλοδοξεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στα μαζικά EV και τις παραδοσιακές premium επιλογές, προσφέροντας έναν συνδυασμό τεχνολογίας, σχεδίασης και εξοπλισμού που μέχρι τώρα συναντούσαμε κυρίως σε ακριβότερες κατηγορίες.

Παράλληλα, η στρατηγική της μάρκας βασίζεται σε μια πιο «ευρωπαϊκή» προσέγγιση, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και φιλοσοφίας, κάτι που αποτυπώνεται και στα νέα μοντέλα που ετοιμάζει. Η αρχική γκάμα για την ευρωπαϊκή αγορά θα περιλαμβάνει τρία μοντέλα, με το Z9GT να αποτελεί τη ναυαρχίδα.

Η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Ο Daniel Craig εκφράζει έναν ισχυρό συνδυασμό δύναμης, κομψότητας και αυθεντικότητας, αξίες που ταυτίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία της Denza. Καθώς επεκτείνουμε τη μάρκα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με έναν ηθοποιό του οποίου η παρουσία αντικατοπτρίζει το πνεύμα της Denza. Μαζί, επιδιώκουμε να αναδείξουμε πώς η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και το συναίσθημα συνδυάζονται, διαμορφώνοντας ένα νέο όραμα για την premium κινητικότητα».