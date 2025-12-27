Το Smart Fortwo σχεδιάστηκε για έναν απλό σκοπό: να μεταφέρει δύο ανθρώπους άνετα μέσα στην πόλη, καταλαμβάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο. Κανείς όμως δεν περίμενε ότι το μικροσκοπικό αυτό αυτοκίνητο (2.7μ. μήκος) θα κατέληγε στα βιβλία των Guinness World Records για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Κι όμως, το Smart κατάφερε να χωρέσει 20 άτομα ταυτόχρονα, γράφοντας ένα από τα πιο παράξενα αλλά και εντυπωσιακά ρεκόρ στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Το ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από ομάδα cheerleaders, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν κάθε εκατοστό του εσωτερικού χώρου. Οι κανόνες του Guinness ήταν αυστηροί: όλοι οι συμμετέχοντες έπρεπε να βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα στο όχημα, χωρίς να προεξέχει κανένα μέλος του σώματός τους, και φυσικά χωρίς καμία τροποποίηση στο αυτοκίνητο. Πόρτες και παράθυρα έπρεπε να είναι κλειστά, ενώ το όχημα όφειλε να παραμείνει ακίνητο και αναγνωρίσιμο ως εργοστασιακό μοντέλο.

Το αποτέλεσμα θύμιζε περισσότερο ανθρώπινο παζλ παρά αυτοκίνητο. Άτομα καθισμένα, γονατιστά, σχεδόν ξαπλωμένα το ένα πάνω στο άλλο, συνεργάστηκαν με απόλυτο συγχρονισμό για να πετύχουν τον στόχο. Δεν επρόκειτο απλώς για στρίμωγμα, αλλά για προσεκτική τοποθέτηση, ευλυγισία και ομαδικό πνεύμα. Κάθε κίνηση είχε σημασία, αφού ένα λάθος θα ακύρωνε ολόκληρη την προσπάθεια.

Το συγκεκριμένο ρεκόρ επαναλήφθηκε αργότερα και στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα σε ζωντανή εκπομπή της Ιταλικής τηλεόρασης, επιβεβαιώνοντας ότι το επίτευγμα δεν ήταν τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού και συντονισμού. Παρότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν υπερβολικοί αριθμοί – όπως 30 ή ακόμα και 40 άτομα – το επίσημο και αναγνωρισμένο ρεκόρ Guinness παραμένει στα 20 άτομα, κάτι που από μόνο του ακούγεται σχεδόν αδύνατο.

Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, το ρεκόρ αυτό δείχνει και κάτι βαθύτερο: το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο μηχανή και τεχνολογία, αλλά και πεδίο δημιουργικότητας, χιούμορ και ανθρώπινης φαντασίας. Το Smart Fortwo, σύμβολο πρακτικότητας και αστικής μετακίνησης, μετατράπηκε για λίγα λεπτά σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και τα πιο μικρά αυτοκίνητα μπορούν να χωρέσουν… μεγάλα ρεκόρ.

Η παλιά και η νέα σελίδα της Smart

Το 2019, η Mercedes και η Geely ίδρυσαν μια κοινοπραξία 50:50 για να συνδιαχειριστούν την Smart. Η παραγωγή μεταφέρθηκε επίσης στην Κίνα, ενώ το εργοστάσιο στο Hambach στη Γαλλία πουλήθηκε στην Ineos, η οποία τώρα κατασκευάζει εκεί το off-roader και το pickup Grenadier. Τα σημερινά μοντέλα με το σήμα Smart είναι πολύ μεγαλύτερα και ταχύτερα, όπως το #1,το #3 και το #5, ενώ ετοιμάζεται και το πρώτο sedan στην ιστορία της.

Τώρα, η Smart δείχνει έτοιμη να επιστρέψει στην παλιά πετυχημένη συνταγή της, αναβιώνοντας το αυτοκίνητο που οι περισσότεροι από εμάς συνδέουμε με τη μάρκα: το ForTwo. Μετονομασμένο ως #2, το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο πόλης θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της εταιρείας στην κατηγορία Α όταν κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026. Θα βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα που αναπτύχθηκε ειδικά για εξαιρετικά συμπαγή αυτοκίνητα και θα διαθέτει σχεδιασμό που έχει γράψει η Mercedes. Όπως και τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα, το #2 θα κατασκευάζεται στην Κίνα.