Η Leapmotor είναι πλέον γνωστή την Ελλάδα. Μας πρωτοσυστήθηκε με το εντυπωσιακό C10 το οποίο εκτός από αμιγώς ηλεκτρικό, προσφέρεται και με την κορυφαία τεχνολογία REEV (το οποίο καταφέρνει να προσφέρει μία καθαρά ηλεκτρική κίνηση, χωρίς το άγχος της αυτονομίας και της φόρτισης καθώς διαθέτει βενζινοκινητήρα ο οποίος φορτίζει την μπαταρία).

Παράλληλα η εταιρία προσφέρει το μικρό και αμιγώς ηλεκτρικό T03, ενώ πριν λίγες ημέρες παρουσίασε και το νέο SUV B10, το οποίο ήδη διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό και στη συνέχεια θα έρθει και ως REEV.

Μάλιστα το νέο B10 έλαμψε στην πρόσφατη σειρά δοκιμών πρόσκρουσης του EuroNCAP, καθώς έλαβε την ύψιστη βαθμολογία των 5 αστέρων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της μάρκας για πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας και κορυφαία υποβοήθηση της οδήγησης σε κάθε μοντέλο της.

Πιο συγκεκριμένα, στην ασφάλεια των ενηλίκων το B10 αξιολογήθηκε με 93% (37,3/40 βαθμούς), επιτυγχάνοντας μάλιστα απολύτως κορυφαία επίδοση στις πλευρικές συγκρούσεις. Η εξαιρετικά στιβαρή δομή του αμαξώματος εξασφάλισε αναλλοίωτο ζωτικό χώρο τόσο στην μετωπική όσο και την πλαγιομετωπική πρόσκρουση, με άριστη προστασία στο σώμα, τα άκρα και το κεφάλι.

Στην προστασία των παιδιών η αξιολόγηση ήταν επίσης 93% (46/49 βαθμούς), με άριστη προστασία τόσο στο μικρότερο (παιδί 6 ετών) όσο και στο μεγαλύτερο (10 ετών) ανδρείκελο. Μάλιστα, στην πλαγιομετωπική και τις πλευρικές συγκρούσεις, η επίδοση ήταν απολύτως κορυφαία, ενώ στοιχεία όπως το ISOFIX/i-Size και η ανίχνευση παιδιών στο αυτοκίνητο, είναι επιπρόσθετα ισχυρά σημεία.

Εξαιρετικά ήταν επίσης τα αποτελέσματα τόσο για την προστασία προς τους ευαίσθητους χρήστες του δρόμου, όσο και στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Μια ηχηρή δήλωση για την δέσμευση της Leapmotor να διαθέτει στην αγορά μοντέλα ασφαλή, φιλικά προς το περιβάλλον, με απόλυτα κορυφαίο value for money.

Να σημειωθεί ότι το B10 είναι το δεύτερο μοντέλο της Leapmotor που επιτυγχάνει 5 αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP, ύστερα από το μεγαλύτερο C10 που επίσης διακρίθηκε με την επίδοσή του.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του B10

Αρχικά να πούμε πως το μοντέλο ανήκει στην C κατηγορία των SUV, έχοντας μήκος 4,52μ. προσφέροντας χώρους για όλη την οικογένεια, ενώ πατάει στην πλατφόρμα LEAP 3.5. Έχει παρόμοιο, άκρως μοντέρνο design με το μεγαλύτερο αδερφάκι του C10, και ξεχωρίζει με τις μεγάλες λείες επιφάνειες και τα ιδιαίτερα φωτιστικά του σώματα.

Στο εσωτερικό δεσπόζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αλλά κυρίως η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6” και ανάλυση 2,5Κ, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155 ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι σχεδόν ίδια με ενός smartphone. Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app.

Το νέο B10 είναι διαθέσιμο σε 3 διαφορετικές εκδόσεις, με δύο επιλογές μπαταριών και δύο επίπεδα εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, το B10 μπορεί να εξοπλιστεί με μπαταρία 56.2 kWh προσφέροντας 361χλμ. αυτονομίας αλλά και με μπαταρία 67.1 kWh και αυτονομία 434χλμ. Ανεξάρτητα από την μπαταρία, υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 218 ίππων και 240 Nm ροπή, ικανός να φέρει ένα πολύ καλό 0-100 σε 8 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 170χλμ./ώρα. Μάλιστα σε ταχυφόρτιση έως τα 168 kW μπορεί να φορτίσει από το 30 στο 80% στα 20 λεπτά.

Πατώντας ΕΔΩ, μπορείτε να δείτε την αναλυτική παρουσίαση του μοντέλου.